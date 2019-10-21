徐國勇鬆口：若陳同佳出現在台灣　警政署一定馬上抓起來

▲內政部長徐國勇備詢。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

針對「港女潘曉穎箱屍命案」主嫌陳同佳有意來台投案，卻可能遭「拒收」，引發政治風暴。國民黨立委許毓仁21日在立法院質詢時詢問，如果陳同佳出現在桃園國際機場，是否立即逮捕？內政部長徐國勇回應，只要他出現在台灣，警政署一定馬上抓起來。

徐國勇稍早受訪時提到，台灣必須跟香港有司法互助協定才可以解決，但香港人殺了香港人，犯人也在香港，香港為什麼不審判？他也說，香港沒有死刑，台灣是有死刑的，「陳同佳可以在沒死刑的地方接受審判，他卻要跑到一個有死刑的地方接受審判，違反被告人性。」

許毓仁質疑，中華民國刑法是明確屬地主義，台灣跟香港沒有簽司法互助，導致要人要不到，跟香港要求提供資料也沒有，「以後是否沒有跟台灣簽司法互助的國家，來這裡犯罪、殺人都能拍拍屁股走人，讓台灣成為殺人天堂？」

許毓仁接著問到，如果陳同佳出現在桃園國際機場，會不會立即逮捕？對此，徐國勇回應，只要他人出現在台灣，警政署當然馬上抓起來，但他現在人在香港，香港有司法管轄權卻不審判，這是很奇怪的。

國民黨立委陳玉珍痛批，現在因沒有司法互助協定就不收，顯示台灣政府沒能力跟香港協商，協商不成就不讓殺人犯回台投案，痛批徐國勇沒有人權觀念，徐國勇則說，立委思路太跳躍，應該譴責香港，怎麼是譴責台灣？

民進黨立委李俊俋則表示，根據屬人主義，理論上應由香港處理，但香港政府放棄司法管轄權，這是很奇怪的事，如果根據屬地主義，香港必須要跟我們有司法互助，並把卷證交給台灣，現在香港不處理自己的司法管轄權，就是要告訴台灣，陳同佳來台符合送中條例。

其他人也看了這些新聞...

►港府收到信！林鄭月娥晚間聲明：「分屍女友」陳同佳願到台灣投案

►韓國瑜談香港陳同佳投案：不該自我閹割主權 殺人就該回台審判

►蘇貞昌看香港送陳同佳來台：我們不是韓國瑜什麼都畢恭畢敬

更多熱門新聞...

►港嫌陳同佳投案 國安局長邱國正：突然送來讓人聯想「反送中」

►拒陳同佳投案 徐國勇：香港不審判香港殺人犯 哪有這種國家？

►港府駁陳同佳「被自首」 陸委會反擊：情節不合理「與陸媒操作一致」

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來