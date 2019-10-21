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外送平台是否誠實繳營業稅、營所稅　財部已經掌握

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▲foodpanda透過群組發送「夥伴意見調查表」 。（圖／記者彭懷玉攝）

▲外送平台 。（圖／記者彭懷玉攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

外送平台因為外送員送餐搶快，造成生命危險也引發國人對外送平台的注意。財政部今（21）日表示，外送平台是否有誠實繳稅（營業稅、營所稅）除了幾家大型的外送平台，像是foodpanda、Uber Eats，也全面了解其他外送平台的稅籍登記與繳稅的狀況。

外送平台在台灣已經蓬勃發展，但是也造成多起外送員為了要搶時間而意外身亡，引發外界對於外送平台的關注。立法院財政委員會今日審查財政部預算，財政部等都到財委會接受質詢。民進黨立委吳秉叡問到，美食外送現在產業發達，是否有繳稅，發票怎麼開？是否有繳營業稅？蘇建榮表示，業者有稅籍登記，例如foodpanda是台灣的公司，應該繳交營業稅、營所稅。

請繼續往下閱讀...

賦稅署長李慶華表示，財政部有全面了解外送平台的繳稅情形，大型的幾家外送平台有登記稅籍，繳交營業稅、營所稅；Uber Eats身分就比較特殊一點，屬於跨境電商，雖然尚未開統一發票，但是仍有稅籍登記與繳稅。民眾透過外送平台消費，會拿到一到兩張發票，一張是餐飲的發票，另外還有外送平台的外送費發票；另一種則是只會拿到一張發票，裡面含餐費和外送費，而外送平台則會與餐廳進行拆帳，但是不論哪一種形式，外送平台都要繳稅。

吳秉叡表示，眼見1111光棍節又要來臨，每年淘寶網總是宣稱銷售額數千億元，現在這些平台是否有繳交營業稅？蘇建榮表示，淘寶網在台灣沒有稅籍登記，所以都是透過進口貨物海關代徵，但目前有2000元以下的免稅額。吳秉叡表示，那就要注意這些貨物是否有高價低報的問題，規避台灣的稅負甚至打擊台灣業者。蘇建榮表示，金流的部分未來財政部會去跟金管會了解。
 

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