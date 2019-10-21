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「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動　莊敬高職學生嗨翻：超有感

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▲▼莊敬高職21歲帥舞蹈老師採訪。（圖／記者宋良義攝）

▲莊敬高職21歲帥舞蹈老師受到許多學生歡迎。（圖／記者宋良義攝）

記者許展溢／台北報導

莊敬高職這學期出現了一位年僅21歲，來自韓國的超帥舞蹈老師崔陶允，更曾是多組知名韓團的伴舞。今（21日）他受訪透露，自己不適合在韓國當練習生，對教學生有興趣，因緣際會到台灣。不少學生上過課都直說「超有感」，吸引許多學弟妹搶著報名。

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崔陶允到台灣馬上成為莊敬「全校最帥老師」，1998年出生的他曾在某知名娛樂公司當過3年練習生，更是多組韓團的伴舞，也參與過韓團MV演出，身材高挑、有著小臉大眼睛，和深邃的雙眼皮，走在校園總是吸引著學生們目光。

▲▼莊敬高職21歲帥舞蹈韓國老師。（圖／記者許展溢攝）

▲▼崔陶允說自己跳了4年的舞，發現自己對教學生很有興趣。（圖／記者許展溢攝）

▲▼莊敬高職21歲帥舞蹈韓國老師。（圖／記者許展溢攝）

崔陶允說自己跳了4年的舞，專長是kpop，原本在韓國當了很久的練習生，後來覺得練習生不適合他的個性，發現自己對教學生很有興趣，後來決定想要當老師，雖然在韓國也是有機會找到學生，一開始也沒想到要到國外，會選擇台灣是因為另一個老師引薦。

高三生李語嫻說，崔陶允是專業出身，比較懂kpop舞蹈，教起來比一般外面舞蹈教師還更有感覺，自己因為會韓文，上課溝通沒問題，並透露崔陶允來台灣人生地不熟，比較害羞、內向，很多人看過他的跳舞影片，吸引了很多學弟妹也想加入他的舞蹈課。高三劉彥廷表示，崔陶允知道一些練習生該注意什麼，比如表情、笑容和角度等，對學生很好，很有耐心教導。

▲▼莊敬高職21歲帥舞蹈老師採訪。（圖／記者宋良義攝）

▲▼崔陶允說，外國人當練習生會很辛苦，希望有夢想的人不要放棄。（圖／記者宋良義攝）

▲▼莊敬高職21歲帥舞蹈老師採訪。（圖／記者宋良義攝）

對於很多同學想到韓國發展，崔陶允認為，台灣人到韓國就是外國人，也是夢想練習的一部分，如果外國人當練習生一定有很多辛苦跟壓力，希望他們在韓國能熱心、盡量一點，不要放棄。

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