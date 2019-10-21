鳳鳴國小校長命喪火窟！曾PO「不知道意外和明天哪個先到？」：孩子是我們最愛

記者陳雕文、林昱萱／新北報導

新北市鶯歌區21日凌晨一間民宅發生駭人火警，導致鳳鳴國小的校長曾俊凱被當場燒死，而他的妻子、外甥經送醫搶救後也宣告不治，唯有外甥女從3樓跳窗逃生才逃過死劫。此外，曾俊凱辦學相當用心，相當受到老師、學生喜愛，而他先前才在臉書寫下，「我們不知道意外和明天哪一個先到？」，如今自己卻不幸意外葬身火窟，讓外界感到相當震驚與惋惜。

▲鳳鳴國小校長生前性格相當樂觀。（圖／翻攝臉書，下同）

這起事件發生在21日清晨1時許，當時鄰居還聽見曾俊凱大喊「快叫消防隊」沒想到最後還是傳出憾事。此外，由於曾俊凱生前為人開朗、熱心，和師生感情都相當好，而善心收養兩個外甥的他，其實本身就相當喜歡小孩，曾在臉書發文提到，「孩子是我們的最愛」。

▲曾俊凱相當重視學童安全。（圖／翻攝自臉書）

此外，曾俊凱也曾在臉書提到，「防災是我們生命的課題、是一輩子的功課，我們學校以防災為主軸，輔以行動學習和資訊科技，變成智慧防災學校，因為我們不知道『意外』和『明天』那一個先到？」。

▲曾俊凱命喪火窟。（圖／記者游宗樺攝）

從此貼文可見，曾俊凱相當尊重學童們的安全，努力要為學生們打造最安全的學習環境，因此盡力去打造並實踐智慧防災，沒想到如今自己卻意外命喪火場，讓不少師生、朋友們都感到難以接受。

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