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「要穿情趣衣」小王認了鹹濕對話不認壞壞　人妻卻招了：做過3次

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▲人妻外遇小王，被老公發現肉麻對話。（圖／翻攝pixabay）

▲人妻外遇小王，被老公發現肉麻對話。（圖／翻攝pixabay）

記者唐詠絮／雲林報導

人妻小柔（化名）遊藝場認識小王，互稱男女朋友，在臉書PO「要穿情趣衣，跟玩具」、「是你強姦我」、「不能使用保險套」等語，被丈夫發現2人的鹹濕對話，婚外情曝光，小柔坦承2人有在汽車旅館及家裡與車上作愛過3次，丈夫氣得向法院提出民事賠償訴訟，雲林地院認定侵害配偶權確定，須賠償30萬元。

依據判決書內容指出，小王向法官辯稱，對於小柔丈夫提出的臉書對話內容為真正，並不爭執，惟該對話均為片段、不完整，亦無時間、日期，且與小柔之間並沒有任何超越朋友程度之行為，更未發生性行為而有侵害原告之配偶權情形，該對話只是言語比較開放，更何況小柔在聊天時，亦未曾說過她已婚，並不知道小柔有配偶之人。

但小柔向法官供稱，與丈夫婚後育有1女，於2017年初在上班時認識小王，私下也約去釣蝦場唱歌、對方也知道她有結婚、聊天紀錄就有說過「不然等我離婚，我們再看看你到時還有沒有交」，2017年 3 、4 月份，在土庫的汽車旅館、家裡跟車上發生過3 次性關係，丈夫是在5月29日發生車禍後，看到手機裡對話紀錄，才知道2人交往。

法官審理時發現，被告小柔與小王臉書的對話，「你當初那天跟我愛愛完後、是不是很後悔、汽車旅館那天」、「第一次是剛好mc要沒了，所以我覺得還好、我們目前狀況，就是不要冒險啊」等語，及「我不知道拿什麼藉口ㄟ」，小王則回以「怕他懷疑嗯」，「不然等我離婚，我們在看看你到時候還有沒有交」等語證述兩人間發生過性行為，而小王也知小柔已婚。

法官審酌，小柔與小王瞞著丈夫婚外情，致侵害原告夫妻共同生活圓滿安全及幸福，足令原告精神上受有重大之痛苦，衡以小柔已承認錯誤，小王則仍否認態度，權衡被告兩造學歷及職業收入，認為原告請求精神慰撫金於30萬元之範圍內為適當。

我沒有遲到，是時間遲到了！

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