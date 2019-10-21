影／國民黨團批蔡政府拒收陳同佳：把「反送中變成反送台」

記者袁茵／台北報導

在台殺害女友的香港男子陳同佳近日表示願意來台投案，港府也稱將安排陳同佳來台受審，卻遭到蔡政府拒絕，引起熱烈討論。立法院國民黨團21日召開記者會痛批，蔡政府罔顧主權、踐踏司法管轄權，把殺人案當作政治籌碼，將「反送中變成反送台」，是標準賣台行為，強烈譴責並要求蔡政府必須依法行政、維護主權，伸張司法正義。





▲國民黨團蔡政府葬送司法主權，反送中變反送台記者會。（圖／記者徐斌慎攝，以下皆同）

國民黨團總召曾銘宗表示，反送中事件發生後，蔡政府一再消費本事件，操作「今日香港明日台灣」的假議題，讓蔡英文總統成為反送中事件中最大的政治受益者。陳同佳在台殺害女友逃回香港遭到我國通緝，蔡政府曾2度透過司法互助請求香港協助，當時展現依法追訴的決心。

曾銘宗表示，當香港特首林鄭月娥日前證實陳同佳表達願意到台灣自首，陸委會卻回應港府應透過司法互助，提供本案在香港事證，而非將人送來便卸責不管，因此政府拒絕人犯來台受審。

同時，曾銘宗也痛斥蔡政府，司法管轄權是國家主權最重要的一部分，口口聲稱要捍衛主權，如今陳同佳主動要來台受審，反而關門拒收，不但前後矛盾自失立場，也葬送國家主權，國民黨團予以最嚴厲的譴責。類此案件我國一再向英國請求引渡林克穎來台服刑，不惜進行跨國訢訟，為何遭到我國通緝的陳同佳願意來台受審，蔡政府反而拒絕？是誰讓司法政治化？為何雙重標準？蔡政府須向全民講清楚說明白。蔡政府言必稱支持香港人權，力挺反送中，其實只是操作、消費反送中事件騙選票而已！

另外，國民黨立委王育敏批評，蔡政府拒絕陳同佳回台投案，罔顧被害家屬司法權益、戕害司法正義、閹割司法管轄權，是自我矮化主權、喪權辱國的不當作法，國人應對民進黨政府最嚴厲的譴責。

王育敏強調，陸委會要求港府必須「司法互助」，但綜觀過去，許多電信詐騙犯在他國犯案，與我國多無簽訂「司法互助」，但仍積極要求該國引渡我國嫌犯遣返回台受審，陸委會將陳同佳擋在境外，根本就是妨害司法偵辦。事實上，我國可以接受陳同佳投案，另一方面繼續與港府協商司法互助，兩者進行不悖。蔡政府始終政治凌駕司法，如此惡質操作，國人應該給予唾棄。

內政委員會召委林為洲則指出，陳同佳是我方通緝在案的殺人兇嫌，現在他願意來台受審，蔡政府卻推三阻四，拒絕他來台，這對一個口口聲聲「司法正義」和「尊重人權」的政府而言，豈不太諷刺？2010在台撞死送報生的英商林克穎，利用假護照潛逃回英，期間我方一再要求引渡，但對於陳同佳案，法務部、陸委會卻把送上門的遣送案拒於門外，蔡政府究竟有幾套人權及司法標準？世界各國對於「共同打擊犯罪」都有一致的看法，無論是民主國家還是共產國家，雙方有引渡協議就盡量引渡，如無引渡協議，盡可能提供犯罪事證，這是普世價值，但蔡政府竟只有選舉考量，令人不齒。

國民黨立委陳玉珍在記者會中也諷刺蔡政府讓貪汙犯保外就醫、四出趴趴走也不用關，現在殺人犯願意來台接受審判拒絕門外，台灣的司法難道是蔡英文說了算嗎？蔡英文根本就是帶頭吃案。

另外，國民黨立委童惠珍表示，蔡政府連司法審判都要用顏色來區分，當年民進黨為了在世界各地被查獲的電信詐欺犯送大中國大陸受審，批判馬政府喪權辱國；如今，陳同佳願意返台受審，蔡政府卻是考量沒槍可撿而拒絕，如此心態實在可惡，所謂的司法改革，根本就是騙局。

國民黨立委許毓仁也表示，根據《刑法》規定，在中華民國領土內犯罪者，適用本國刑法。蔡政府利用香港「反送中」不斷累積政治資本、選舉能量，如今陳同佳願意回台投案，蔡政府卻悍然拒絕，連法務部都自我閹割，放棄司法管轄權，根本就是意圖讓「反送中」這把火繼續燒，完全就是選舉考量。

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