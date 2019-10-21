人妻上月住院！鄰居一見面臭嘴：妳是要搞死妳老公？　尪氣炸反擊

▲ 住院示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

生病已經很難受了，還要收到白目鄰居轟炸，實在心很累。一名女網友上個月住院了一陣子，不料出院回家後遇到鄰居，對方居然酸她「害老公很累」、「要搞死妳老公」，恐怖發言讓網友們都火大了。

一名人妻今（21日）在臉書「爆怨公社」中發文，她表示自己上週出門遇到鄰居，禮貌性點頭後，對方就開口關心她「聽說妳上個月又去住院喔？」原PO接著回覆「對啊！」鄰居又進一步追問「住很久喔？」下秒還開酸「妳是要搞死妳老公嗎？讓他那麼忙？」讓原PO愣住。

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她表示，自己聽完後選擇不回嘴，直接騎車走人，「我怕我回了就罵人了。」晚上下班時，她也向老公訴說此事，還好老公站在她這邊，憤怒表示「乾他屁事！又沒叫他幫忙，我都沒講話了，他講什麼幹話！不要理他。」

▲ 鄰居臭嘴：妳是要搞死妳老公？ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

被安慰到的原PO表示，沒有人會喜歡住院，況且生病就已經很痛苦了，還要被陌生人這樣酸，真的很難過。她表示，自己當然知道老公除了要上班，還要醫院家裡兩邊跑很辛苦，所以只要是可以自己來的事情，就不會麻煩老公，「我對老公也很好啊！」

貼文一出，眾人也紛紛抱不平安慰，「真傻眼，當人家是故意生病的是不是」、「鄰居的嘴應該爛掉= =」、「這種話真的靠杯，我會直接嗆回去」、「這鄰居住海邊嗎」、「不用理他」、「不求雪中送炭，但至少別落井下石啊」。

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