影／被騙2.2兆台幣　百名陸客飛大馬下跪「唱國歌」

▲示威者聚集在吉隆坡街頭。（影片／翻攝自youtube／KiniTV）

實習記者崔子柔／綜合報導

日前在馬來西亞吉隆坡出現超過150個中國人，他們想向當地的「MBI集團」討回被詐騙的錢，總額超過千億人民幣，但卻反被恐嚇，才聚集在中國駐馬領事館外進行抗議，當街跪地哭訴，並在現場高唱中國國歌「義勇軍進行曲」。

根據《中國報》報導，這群人來自不同省份，金錢遊戲崩盤後，他們在社交媒體上開設群組，號召受害者一同前往馬國討回資金，更希望透過群體力量引起相關單位介入處理。

示威者到了MBI在檳城的總部後被保全驅趕，還接到刑事恐嚇，他們為了自保，改到吉隆坡中國駐馬國大使館外示威，但又被執法人員以安全為由驅逐，最後示威活動轉移到中國駐馬來西亞領事館外進行，有的人高舉布條，喊著「張xx是大騙子！」、「我們要見中國駐馬大使！」、「快還我血汗錢！」還有許多人當場下跪痛哭，甚至一起大聲唱中國國歌「義勇軍進行曲」，引起吉隆坡民眾注意並報警。

吉隆坡金馬警區總部立刻派出警員前往現場維持秩序，並從這群示威者中請10名代表到警局協助查辦。

除了這百餘人外，在中國大陸還有數以萬計的受害者，估計被騙走的資金達5000億人民幣（約台幣2.2兆元），甚至有些受害者無法接受破產的消息，決定輕生。

報導指出，一名女子被騙超過100萬元人民幣，家中3個孩子都在上大學，因為家裡經濟狀況差，現在銀行貸款也無力償還，只能到處找人借錢籌孩子的學費。另一位中國大叔被騙千萬元人民幣，妻兒從此不再搭理他，在他傾家蕩產後就一直處於流浪狀態，這次來馬來西亞討債的機票、住宿費都是跟其他朋友借來的。

示威者表示，MBI投資公司的宣傳內容中有馬來西亞前第一夫人蘿斯瑪（Rosmah Mansor），官網也指出，集團主席張譽發是馬來西亞國父阿布都拉曼（Tunku Abdul Rahman）的堂弟，常委顧問是馬來西亞警察總署的署長，所以很多中國投資者才會信任他們。但不少中國投資者到馬來西亞後，才驚覺在宣傳中光鮮亮麗的大樓總部已經人去樓空，也早就看不到MBI的招牌。



據了解，張譽發早已被爆出有詐騙案底，他在2007年成立名為「江島咖啡」的組織，誘騙他人投資加入，後被馬來西亞判刑，出獄後，他又創立了MBI虛擬貨幣的新型詐騙模式，他向投資者保證，投資MBI虛擬貨幣可以獲得高額回報。

不過，張譽發把投資計劃設計得非常複雜，讓投資者難以看透其中的潛規則。經過強力的宣傳，很多想短期致富的中國人都落入圈套。2017年，馬來西亞和中國警方將MBI集團定調為傳直銷，何振球、古希萍等人因此被判刑。