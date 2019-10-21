希拉蕊轉發「仿甘迺迪信」　諷刺川普太無禮

▲前美國國務卿希拉蕊。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者崔子柔／綜合報導

2016年美國總統大選中被擊敗的希拉蕊（Hillary Clinton），20日在推特上發了一封「惡稿信」來嘲諷川普，還開玩笑說這是「在檔案中找到的」。

根據衛報報導，這封信是模仿美國前總統甘迺迪在1962年古巴飛彈危機時所寫，信紙用的是「白宮信箋」，而收件者是當時蘇聯領導人赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）。

Found in the archives... pic.twitter.com/iFFeqloYHM — Hillary Clinton (@HillaryClinton) October 20, 2019

▲希拉蕊在推特上發的信件。（圖／翻攝自推特／@HillaryClinton）

「甘迺迪」開頭就說：「親愛的赫魯雪夫總理：別傻了好嗎？你把飛彈從古巴撤出，大家就會說：『讚啦！你是最棒的！』但如果不這麼做，大家就會說『真是王八蛋』，還會說你的國家是『蘇維埃拇趾外翻聯盟』（TheSoviet Bunion）。」結尾則寫「你真的很情緒性耶，等等打電話給你」、「抱一個，約翰．費茲傑羅．甘迺迪。」

「甘迺迪」的口氣像極了川普上星期寫給土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的信，川普的信中提到，「別裝硬漢，別當傻瓜。我待會打電話給你。」許多人以為這並不是他親自下筆，但白宮已經證實這封信確實是川普寫下的。

據報導，艾爾段看到信件後就直接丟進垃圾桶，而這封信會像所有總統信件一樣，收入美國國家檔案館（National Archives）中，與華盛頓、林肯、羅斯福等總統的信函並列。