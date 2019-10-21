聯發科家庭日2.5萬人參加破紀錄　蔡明介釋三大方針

▲聯發科董事長蔡明介。（圖／聯發科提供）

記者周康玉／台北報導

聯發科於日前舉辦家庭日，人數達到2.5萬人，破歷年來紀錄。董事長蔡明介釋出公司三大方針，包括鞏固現有產品的市佔率，更會積極拓展如5G、AI等相關技術的應用。

蔡明介表示，聯發科布局全球，根在台灣，總部是公司研發團隊的重心所在；員工是公司最重要的資產，也是讓公司不斷往前的重要動能，提供同仁安全的環境、具有挑戰性的工作，讓同仁與公司一同成長，是公司極為重視的承諾。

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蔡明介表示，前些日子公佈的全球半導體企業排名中，聯發科技名列全球第15大半導體公司，以Fabless IC設計公司來說，更是亞洲排名第一；這是對公司營收表現的肯定，同時更強化我們持續追求技術領先的決心。

展望未來，蔡明介表示，不論是在行動通訊或智慧裝置領域，除了鞏固現有產品的市佔率，更會積極拓展如5G、AI等相關技術的應用，挑戰下一個巔峰。

聯發科於19日下午於新竹縣立體育場舉辦員工運動會，出席主管包括董事長蔡明介、執行長蔡力行、副董事長謝清江、總經理陳冠州及各事業群主管，並在現場為比賽的員工及眷屬加油打氣；蔡明介率領主管及同仁們領跑四百公尺，象徵邁向創新之路，並與台灣巨砲陳金鋒合作進行聖火點燃儀式。

由各單位組成的七支競賽隊伍士氣高昂地進場，呈現團隊合作、活力十足的精神。競賽隊伍的名稱頗具創意，包括5G部門的「學富5G隊」、智慧電視部門的「屏霸天下隊」、四家子公司：奕力、立錡、創發、絡達合組的「奕錡發達隊」、AI及多媒體團隊的「運算智多新隊」等。

▼聯發科22周年運動會，下同。（圖／聯發科提供）

