塗鴉大師班克斯開設網路店　想買《氣球女孩》先回答問題

圖、文／鏡週刊

▲匿名的英國塗鴉藝術家、電影導演及畫家班克西（Banksy）現在也開起了網路商店。

班克西網路商店販賣的商品充滿惡趣味，並以作品諷刺時事，維持班克西的一貫手法。像是有班克西簽名的廢噴漆罐、《氣球女孩》的流蘇T恤等。

在 Instagram 查看這則貼文 Banksy（@banksy）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 16 日 上午 8:33 張貼

班克西在Instagram宣布：「我開了一家店，叫做Gross Domestic Product，販售藝術、家居用品，以及失望。」目前網路商店販售的商品共有22樣，包括印有班克西招牌老鼠的馬克杯售價10英鎊（約新台幣394元），其中也有最著名的作品之一《氣球女孩》的流蘇T恤，售價30英鎊（約新台幣1180元），剪裁就如被絞碎的《氣球女孩》畫作。有許多商品還沒有標價，預告未來上架。

▲目前班克西網路商店販售的商品共有22樣。（翻攝自GrossDomesticProduct網站）



另外，有限量5套、售價750英鎊（約新台幣2萬9500元）的難民卡車組。內含大人、小孩的人物模型，以及一輛卡車，「可以讓小朋友從遊戲中學習算術，看看能把多少人塞進卡車裡。」商品說明指出，這項商品販售所得將用於地中海難民救援任務，更稱義大利法院已經判定這套商品違法，顧客若購買恐觸犯刑法。班克西藉此諷刺一艘西班牙救援船載著地中海海域救出的147位歐洲難民，駛往義大利期望能得到幫助，不過卻遭到拒絕。

▲販售的商品充滿惡趣味，並諷刺時事，維持班克西的一貫手法。（翻攝自GrossDomesticProduct網站）



不過，班克西的商品一人限購一樣。把商品加入購物車後，買家必須先回答問題：「為何藝術重要？」答案不能超過50字。答案審核後，才會發送付款連結。此外，若被發現轉賣圖利，將有權拒絕出售。購買登記將於28日截止，然而這會不會又是班克西的另一場惡作劇，現還不得而知。

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