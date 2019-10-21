老父躺急診室「點滴快打完」…女兒一看驚呆：藥是別人的！

▲ 到醫院打點滴已經快打完，才發現點滴袋上的名字是別人的。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者羅明輝／綜合報導

江西南昌最近發生一起離譜醫療疏失。一名龔姓女子19日陪父親到當地第三醫院打點滴，就在點滴快要打完時，她一上前查看，才發現點滴袋上寫的不是父親的名字，於是急忙通知護士。沒想到護士事後竟回答她，「輸錯的藥物其實也適合龔先生使用。」

據《網易新聞》及《梨視頻》報導，龔姓女子表示，自己與家人陪同父親一起到第三醫院急診室打點滴，打了一陣子之後，舅媽提醒他們要注意點滴是不是快要用完了，如果快用完就要請護士拔針，於是她便上前確認。沒想到仔細一看才發現，點滴袋上面根本就不是父親的名字。

「我爸爸姓龔，護士把屬於郭姓病人的點滴，拿給了我爸爸打。」龔姓女子提到，她看到父親被打入錯誤的點滴時，嚇了一大跳，第一時間就馬上通知護士處理。

▲院方雖坦承錯誤，卻認為這藥沒錯。（圖／達志／示意圖）

雖然院方已經坦承了錯誤，的確是他們搞錯了病患，不過護士長隨後卻又告訴龔姓女子，「這個藥也是適合你爸爸的，我們自始自終都沒有輸錯，不然可以去查看龔先生當時的病歷、醫囑。」

對於的護士長的言論，龔姓女子實在難以接受，目前她與家人正持續和院方做更進一步溝通。對此，不少網友都覺得相當荒謬，紛紛留言表示，、「這是什麼醫院啊！讓人無語。」「打錯藥真的很危險的，這次是運氣好，萬一出了什麼事誰來負責？」、「我們這邊的醫院在打點滴之前，護士都要再三確認病患姓名的。」、「錯了就是錯了，還硬要狡辯。」、「白衣天使差點成了黑衣惡魔」、「把她開除了吧，太讓人傻眼了。」、「院方承認錯誤，卻又堅持沒輸錯藥，這到底事是哪招？」

►即日起，我退出老化黨。