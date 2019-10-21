中正紀念堂獲「穆斯林友善認證」　設置專用祈禱室、友善廁所

▲中正紀念堂獲得「穆斯林友善環境認證」！ （圖／記者屠惠剛攝）

記者林育綾／台北報導

中正紀念堂獲得「穆斯林友善環境認證」！中正紀念堂管理處表示，向來十分重視多元文化，特別設置穆斯林友善環境祈禱室，也是文化部所屬第一個通過穆斯林友善環境認證的館所。

台北市政府今（21）日舉行「108年臺北市穆斯林友善景點暨旅宿成果發表會」，包括中正紀念堂等6個觀光景點獲穆斯林友善環境認證，其餘5處為：台北101觀景台、台北探索館、芝山文化生態綠園、國立故宮博物院、台北市立兒童新樂園。

請繼續往下閱讀...

台北市政府對轄區內25個重要觀光景點督導考核，中正紀念堂管理處於今年2月也榮獲「特優」及「最佳外語服務」獎項。

▲中正紀念堂特別設置穆斯林專用祈禱室。（圖／中正紀念堂管理處提供）

中正紀念堂管理處表示，除了配合政府南向政策推動東南亞觀光旅遊外，也積極參與台北市政府推動的「穆斯林友善景點暨旅宿輔導計畫」，設置穆斯林友善環境祈禱室，推動友善多元文化觀光，以吸引更多東南亞旅客。

穆斯林專用祈禱室設置於堂內大忠門廳民眾休息區旁，占地3坪，祈禱室內提供古蘭經、禮拜毯、屏風及鞋櫃等，可同時容納5人參拜。另提供男、女淨下設施友善廁所各2間，共4間。

▲祈禱室外觀。（圖／中正紀念堂管理處提供）

中正紀念堂穆斯林友善環境專用祈禱室開放時間為每日上午10時至下午5時（休館日除外），館方歡迎各國穆斯林旅客來訪時使用，也歡迎國人向外國朋友推廣。

▲中正紀念堂獲「穆斯林友善認證」證書。（圖／中正紀念堂管理處提供）