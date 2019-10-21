宜蘭翁切「鐵管」爆炸慘死　 國軍比對竟是F-16戰機「2.75吋火箭彈」

▲宜蘭老翁爆頭慘死，經彈體比對初步是國軍2.75吋火箭彈。。（圖／民眾提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭吳姓老翁20日4時許，在頭城住家倉庫切割檢來的長形鐵管物，引發爆炸慘死，21日經辦案人員彈體比對，初步認為是國軍2.75吋火箭彈肇事，到於是實彈或是練習彈，仍需進一步鑑定。

20日下午約4時10分，頭城鎮濱海路三段一處倉庫不明爆炸，71歲的吳姓老翁頭部破裂，「碎肉四散、腦漿四溢」，不幸慘死。

鄰居們透露，老翁是退休漁民，平常會做資源回收。據了解，老翁20日上午曾撿一個疑似是漁民在外海打撈回來，長約1.5公尺、直徑20公分的鐵製長管物，老翁下午疑用電動切割器切割時，這個鐵製管狀物時突然傳出巨大爆炸聲響，老公翁當場喪命。

而軍方未爆彈處理小組，經比對彈體，初步認為是國軍使用的2.75吋火箭，但目前無法判斷為哪個單位試射入海，仍需由軍備局進一步鑑定，是實彈還是訓練彈。

另外，2019年初，頭城漁民也曾打撈到類似彈體，並由未爆彈小組帶回處理。

國軍的2.75吋火箭主要配備於F-16、阿帕契、AH-1W及等戰機上。2.75吋火箭彈可配合多彈頭、引信，彈頭可產生對人員、戰甲車高速破片殺傷力。

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