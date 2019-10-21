頂著經濟壓力拉拔5子女！鳳鳴國小校長與妻子外甥命喪火窟…師生錯愕悲痛

記者陳雕文／新北報導

新北市鶯歌區德昌二街透天厝21日清晨1點多全面燃燒，鳳鳴國小曾姓校長跟其妻子、外甥命喪火窟，外甥女跳樓逃生摔斷雙腿，所幸生命跡象穩定；經查證，曾男撫養3名子女及2外甥長大，也非常照顧學校的同事、小朋友，沒想到遇到深夜大火！曾男一度探頭要鄰居快叫消防隊，最後仍成為一具遺體。

▲消防員到場控制火勢，但仍阻止不了3死1傷的悲劇。（圖／記者游宗樺攝）

曾姓校長就讀師專時的劉姓學長悲痛地說，「與他（曾男）已經認識30幾年，昨天（20日）早上爬山的時候還有見到面，我還說『好久沒看到你』，結果竟然發生這種事情」、「曾男對大家都很親切，不論是學校的同事或朋友，都很有義氣，因此噩耗傳出，所有人都很錯愕、難過。」

▲鳳鳴國小校長曾俊凱命喪火窟，令在校師生錯愕、悲痛。（圖／記者陳雕文翻攝）

劉姓學長說，因為曾男看著自己的妹妹失去丈夫，又沒有經濟能力照顧子女，甚是心疼，因此決定一肩膀扛下照顧之責，除了自己的3個親身骨肉，他還撫養外甥、外甥女長大，並視如己出；劉姓學長表示，曾男和太太都是教職，平時非常勤儉存錢，勉強因應孩子們的學費、生活費，戶頭的錢常常在開學期間就快全空了。

據了解，52歲曾俊凱曾在鳳鳴國小擔任總務、學務、輔導主任，教職生涯超過30年，其中有14年的校長資歷，回歸鳳鳴服務第5年，他經常幫小朋友爭取補助，孩子們都喜歡他，常常玩成一片，如今溫馨的場景已不在，學校師生無不悲痛萬分。

▲消防員將遺體推出。（圖／記者游宗樺攝）

鳳鳴國小輔導主任含著淚說，會請同學把想對校長說的話寫下來或畫下來，之後會辦莊嚴的追思會，昨天（20日）他還有到學校，因為假日時學校有工程在進行，他都還會去學校的角落巡邏…

新北市長侯友宜說，「聽到兩位資深教育工作者殞落，我感到萬分遺憾與難過；曾校長曾任石碇國小、安坑國小校長，也是新北市防災輔導團及終身教育輔導團召集人，辦學經驗豐富，也熱心在孩子們的教育上。我要求市府教育局、民政局及社會局等相關局處，除了全力協助家屬處理後續治喪事宜外，火警原因務必調查清楚，同時進行學生的心理安撫。」

▼劉姓學長提到，昨天還有跟曾姓校長見面聊天，沒想到會發生這種事。（圖／記者陳雕文翻攝）