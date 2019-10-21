水炮車「誤射染藍」清真寺…香港NGO駁斥：現場無示威者！警方需道歉

▲九龍清真寺外被染成藍色。（圖／翻攝自香港立法會議員譚文豪臉書）

記者朱世凱／綜合報導

香港警方昨（20）日在九龍區遊行期間，出動水泡車驅散人群，不過卻導致九龍清真寺遭受波及而染成藍色，被批評不尊重宗教建築物。警方事後解釋只是「誤射」，並且已於當日晚間派員與清真寺教長見面，做完清潔後才離去。但是香港非政府組織（NGO）「融樂會」總幹事張鳳美表示，自己當時也在場，清真寺外並無示威者，她無法接受港警說法，要求警方公開道歉。

▼港警出動水泡車驅散人群。（圖／路透，下同）

綜合港媒報導，張鳳美今（21）日接受香港商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時指出，當時清真寺外只有少數族裔人士以及想保護清真寺不受破壞的市民，在場人士均無戴上口罩或其他裝備，不是示威者，更非警方聲明中提及的「暴徒」。她不接受警方「誤射」的說法，促請警方公開向清真寺及被藍色水射中的市民公開道歉。

張鳳美表示，事發前有人高喊水炮車將至，街上的黑衣人早已四散離開，她轉身見到清真寺大門仍然打開，有2個小孩在門前樓梯上，因此叫人帶小孩入寺並關好大門，此時背部已被水炮車的水柱擊中。當張鳳美轉身，聽到水炮車上警員再次大聲高呼，隨即又遭到第二次的水柱攻擊。

張鳳美認為，警方事隔多個小時後才抵達清真寺，短時間清潔後就離開，毫無誠意可言，因為市民早已自發進行清理。她又強調，不希望事件升級至宗教衝突，不過警方在出動水炮車時，疑似沒有遵從使用指引，希望警方公開道歉外，也能清楚解釋事故原因。

香港穆斯林委員會今日在社交網站轉發警方的貼文，接納警方「誤射」的說法，但表明對警方做法感到失望。委員會形容，香港穆斯林社群享有信仰自由，有賴港府、執法人員及港人的尊重與接納，委員會希望勿讓今次的意外破壞一直以來的良好關係。

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