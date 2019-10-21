幕後／陳同佳「自首」是假議題　黨政人士6看法曝關鍵：港府企圖矇混　迴避司法互助

▲陳同佳即將刑滿釋放，他透露願意赴台自首。（左圖／翻攝自當事人臉書，右圖／ETtoday資料照）。

記者陶本和／台北報導

針對香港政府發表有關陳同佳台灣殺人案聲明一事，民進黨黨政人士21日提出6點看法，強調對方所謂的「自首」其實是假議題，解決這一題立場很簡單，就是循「司法互助模式」，香港將陳嫌抓起來，罪證不夠的跟台灣要，或是將陳嫌正式交給台灣、把手上握有的證據移交，但是香港政府對於這兩個作法，都不願意也不理會。」

陳同佳在去年2月涉嫌殺害潘姓女友，雖2人都是香港人，但命發地點在台灣，後來更衍生「逃犯條例」爭議以及「反送中」運動。

消息人士指出，早在陳同佳「箱屍案」發生之後，法務部已經無數次循正規且正式管道，向香港政府提出循「司法互助模式」，直至今年5月法務部還在處理此案，但港府始終「已讀不回」。

消息人士進一步表示，在台灣方面，處理國際相關案件就是透過「國際刑事司法互助法」，依內容第六條（協助事項範圍）載明，可以協助取得證據、送達文書、搜索、扣押、禁止處分財產、執行與犯罪有關之沒收或追徵之確定裁判或命令、犯罪所得返還，以及其他不違反我國法律之刑事司法協助等。

另外，根據第十條（我國受刑事司法互助請求後，應拒絕及得拒絕提供協助之事由）也載明只要提供協助，對於我國主權、國家安全、公共秩序、國際聲譽，或是其他重大公共利益有危害，法務部應拒絕提供協助。

消息人士強調，根據香港政府聲明第五點寫道，「香港現時沒有法律容許將陳移送到台灣，也沒有法律與台進行刑事司法協作。」言下之意，香港政府自己無法處理，而台灣提出透過「國際刑事司法互助法」、「司法互助模式」，卻又已讀不回，便企圖以「自願自首」矇混。

對此，民進黨黨政人士21日上午也提出6點看法，點破箇中關鍵。首先，自首是「假議題」，當事人是通緝中的殺人兇嫌，根本不符合自首要件，「自首說，只是港府迴避司法互助的藉口。」

其次，加害人跟被害人都是香港居民，港府真的要打擊犯罪，就是逮捕凶嫌，檢具證據送辦，如果能力不足，可以來請求協助，站在打擊犯罪立場，「我們願意提供協助」。

第三、打擊跨境犯罪的方式就是司法互助。沒有完整的司法互助，形同縱放犯罪，「例如陳嫌當時回到香港的口供、調查證據等等，都對於辦案非常重要」。第四、港府跟北京以為這就可以轉移沒收香港人自由民主的方式，但其實無法達成目的。

第五、當各界都針對林鄭月娥的說法提出質疑的時候，國民黨跟部分媒體卻跟港府口徑一致，反過來攻擊自己的政府，讓人不勝唏噓。

黨政人士指出，最後一點則是我國政府在此一議題的解決立場上，很簡單就是循「司法互助模式」，香港把陳嫌抓起來，罪證不足的跟台灣要，或是正式移交給台灣，並且把手上握有的證據也移交，「但問題是，香港都不要，而且已讀不回」。

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