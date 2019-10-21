泡水綠豆掉溢流孔！洗手台裡「驚人求生」　妹子徒手挖陰影重...崩潰大豐收

▲她邊挖邊崩潰。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友之前在家種綠豆，由於泡水時沒注意，幾顆豆子掉進溢流孔裡，沒想到等她發現時，洗手台已「綠意盎然」，只好硬著頭皮挖洞採收，而崩潰的過程也讓她陰影超重。

女網友在「爆怨公社」哀怨發文，之前她心血來潮在家種綠豆，於是將半包放洗手台泡水，然而水位太高流掉了一些，結果雙十連假回家時，她赫然發現「綠豆在裡面驚人求生」，甚至從溢流孔竄出頭來。

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▲從洗手台挖出的豆芽。（圖／翻攝自爆怨公社）

雖然目睹的當下，女網友密集恐懼症瞬間發作，但只能徒手挖出豆芽，解決眼前的窘境。而網友們看完不禁直呼，「我覺得洗手台應該敲掉，裡面一定是茂盛的綠豆芽」、「也太多，晚上加菜」、「說實在的，是我的話不敢徒手挖，萬一有蟑螂還是瞎咪蟲蟲，我應該會砸了那個洗手台」、「綠豆真的很狂，有一次洗綠豆幾顆掉在濾網，沒一天真的長出來了」。

▲這是「正常收割」的成果（在家種的）。（圖／翻攝自爆怨公社）

最後，原po聽取熱心人的建議，求助水電行，「他們說可以先嘗試倒鹽酸（通樂）之類的東西看看，不行的話他們再來拆，該死的綠豆！」另外，還有網友感嘆，「我用心種在大茶壺的都種到爛掉，屢試不爽，為什麼妳隨便搞一下就有豆芽菜可以吃了，叫我情何以堪。」

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