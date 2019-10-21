港府想送陳同佳來台　法務部：循正式管道磋商「不回應私下電郵」

▲陳同佳去年和網紅女友來台，狠心殺害女友棄屍後逃回香港。（圖／翻攝網路、當事人臉書）

記者劉昌松／台北報導

香港男子陳同佳涉嫌在台灣殺害女友後棄屍遭通緝，最近透露從香港出獄後，想來台投案，港府20日表示已發了4封郵件希望與台灣司法單位磋商，但沒得到回覆，對此，士林地檢署表示，電郵是「私下」寄來，沒聽說港府要和檢察官會面磋商，法務部長蔡清祥呼籲港府，「透過正式司法互助來共同打擊犯罪才能實現公平正義。」

▲監視器拍下陳同佳和被害人在台北的最後身影。（圖為資料照／監視器畫面翻攝）

陳同佳在香港因涉嫌洗黑錢罪入獄，即將在23日刑滿出獄，傳出他想為殺害女友案來台受審，港府20日表示，過去一直明確表示，能夠提供合法、可行的協助，以利台灣調查在台犯下的殺人案，去年6月到今年4月之間，直接向台灣相關單位發了4封郵件，希望能夠進行會面、磋商，但一直沒得到回覆。

但偵辦陳同佳案的士林地檢署21日回應表示，並未接獲任何相關消息，檢方指出，港府3月間曾派律政司人員來台與我刑事局人員接觸，檢方沒有接到港府想磋商的訊息，也沒有與香港警方聯繫；至於港府所稱的4封信件，是「私下」寄出信件，希望我方提供相關案情資料，但因受限於非官方管道，檢方並未正式回應。

▲法務部呼籲香港政府循正式管道磋商陳同佳來台投案事宜。（圖／翻攝網路、當事人臉書）

而法務部長蔡清祥21日上午剛好到士檢舉辦的「i幸福 『箏』反賄」反賄選活動，蔡清祥向媒體表示，士檢多次向港府尋求司法互助，但都沒有獲得回應，現在要呼籲港府方面應該要進行司法互助，把初步犯嫌所供述的內容，以及陳同佳如何共謀殺人等相關證據，都應提供讓我們進一步來進行司法磋商，這樣才是真正公平正義。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

搭醫院手扶梯突暈眩後摔 80歲翁成肉墊…被壓成植物人昏迷

台大教授買大麻種子被逮 曾剃度出家辯「泡水飲用實踐佛法」

11局下1出局2、3壘有人的戰術是... 球評遭球迷罵「爛文」提告