秋冬國旅補助優惠拿到手軟　國泰金：近6成民眾不埋單

▲秋冬國旅補助開跑，住宿補貼、夜市抵用券等多項優惠拿不完。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者紀佳妘／台北報導

交通部觀光局9月起至年底推出「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，祭出住宿補貼、夜市抵用券等多項補助優惠。根據國泰金（2882）最新調查指出，有56.9%的民眾不會因為這項方案，而影響未來一季的旅遊計畫；此外，未來半年仍有近4成民眾旅遊首選為日本。

為活絡國民旅遊市場，交通部觀光局自9月1日起至12月31日止推出「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，包括住宿補貼、夜市消費補助等優惠措施。

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不過，根據國泰金今天發布國民經濟信心調查，有56.9%的民眾不會因為這項方案，而影響未來一季的旅遊計畫，僅43.1%的民眾則會增加國內旅遊，其中有14.8%的民眾因為增加國內旅遊，而減少國外旅遊。

另據交通部觀光局統計，國人曾從事出國旅遊的比率從2012年的20.6%逐年遞增至2018年的33.9%，這6年來提高13.3%，顯示國人旅遊仍以海外旅遊為首選。

調查也指出，未來半年與寒假，有38.3%的民眾旅遊首選為日本，另有24.9%的民眾則會選擇國內旅遊，至於17.1%的民眾則目前沒有旅遊計畫。此外，在選擇旅遊地點時，高達56.7%的民眾認為，旅遊品質是首要因素，僅16.4%的民眾則會考慮距離，而重視當地物價或匯率高低的民眾則不到10%。