三星將終止Linux on Dex程式　開發人員：失望

▲Linux on Dex。（圖／截自三星）

記者王曉敏／綜合外電報導

去年底，三星與Ubuntu Linux開發商Canonical合作開發了一款名為Linux on DeX的應用程式，用戶只要下載該測試版應用程式，便可以在手機上安裝完整的Linux透過行動工作站Samsung DeX接上大螢幕使用，獲得類似桌面電腦的使用體驗。該計畫執行至今不到一年，稍早有消息指出，三星已宣佈將在Android 10 Beta更新中，終止Linux on DeX程式。

科技網站9to5Google報導，自智慧型手機問世以來，多數人都曾幻想過只要將手機連接上電腦便能獲得與電腦相同的使用體驗。三星自2017年推出與Galaxy S8一同推出DeX模式，起初都得搭配配件使用，直到Note 9系列問世，三星開始在手機中放加入DeX技術，使其僅需透過Type-C線連接至螢幕便可切換DeX模式。

雖然DeX模式為三星設備引入更多自定義UI，但其總體驗仍是Android。而Linux on DeX的不同之處在於，只要下載了該應用程式，便可運行完整的Ubuntu Linux環境，並進行了一系列特定於DeX模式的優化。然而，儘管對於開發人員來說，Linux on DeX在行動裝置上有著明顯的潛力，但三星18日向所有開發人員發出電子郵件，宣布將終止這項程式。

三星在信中寫道：「Linux on DeX的開發全靠客戶的興趣和寶貴的反饋。不幸的是，我們宣布將結束Beta計劃，並且將不再為將來的操作系統和設備版本提供支持。」這意味著，三星不會再針對該應用程式或其Ubuntu版本進行進一步的更新，並進一步在Android 10更新中徹底刪除該功能，包括本週已在Galaxy S10手機中推出的Beta版本。

對那些期待高階智慧型手機能取代筆電的用戶來說，這項消息無疑令人失望，雖然用戶仍可使用Linux Deploy或UserLAnd等其他應用程式來在Android手機中使用Linux系統，但這些應用程式對非Linux愛好者來說，操作並沒有Linux on DeX那麼簡單。

消息一出，部分開發人員留言表示失望，一些留言指出，自己是衝著Linux on DeX而購入要價1000美元以上的三星高階智慧型手機，如今已沒有其他理由繼續使用三星。

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