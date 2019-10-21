孕媽逛IKEA！遭奔跑弟撞飛...往後一倒「秒閃人生跑馬燈」　網全氣炸了

▲IKEA驚魂記阿！示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名孕媽咪昨天逛IKEA時，被奔跑的小學生撞到，整個人瞬間向後倒，當下她腦海只滑過一個念頭，「死定了...我的肚子」，也出現宮縮症狀，所幸後方剛好是沙發，沒有釀成悲劇，但仍憤怒不已。

女網友昨日在「爆廢公社」發文怒道，「在IKEA被奔跑的小孩撞飛，老娘超不爽！到底誰跟這些屁孩說可以奔跑的？撞到那短短1秒，我整個人生跑馬燈，後來彈飛兩步直接往後坐，還好後面是沙發。」

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當時，孕媽咪遠遠就看到兩個小孩在跑，於是緊緊抱著肚子，盡量靠一邊站，也準備出聲提醒，怎料都已經閃邊邊了，還是被大力撞上，根本來不及反應，「小朋友目測是小學生，撞了之後邊跑邊說對不起，連看我一眼都沒有，直到他們消失在我眼前，也沒看到父母的身影。」

▲很多孕媽到人多的地方時，難免提心吊膽。示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

原po表示，往後坐的那瞬間太用力了，馬上就宮縮，而且昨晚宮縮次數也增加，不過後來有吃安胎藥，目前一切無大礙，「那是發生在走去上廁所的路上，當下我老公不在，不然他們真的慘了。」

po文一出，立刻點燃網友們的怒火，大家紛紛回應，「好險妳沒事」、「建議做個檢查！希望一切平安」、「心臟會漏拍欸…還好沒事」、「超危險！我要是旁邊的路人，一定把屁孩抓過來教育一下」、「想到就冒冷汗了」。

而不少孕媽咪也感嘆，「我現在都超小心，有些小孩父母完全不牽，任他們跑」、「我應該會暴怒直接罵了！我現在也懷孕，出門人多就一直摸肚子」、「現在9個月，自己出門都特別注意安全，尤其是有小孩的場所」。

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