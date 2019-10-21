雲端最前線／馬吳柱相擁解心結！韓造勢挺進綠營票倉

新聞節目中心／綜合報導

韓國瑜首場晚會選在綠營票倉，他向台南鄉親喊話，過去投給民進黨就是希望能過好日子，但三年半從台灣頭走到台灣尾，沒有一個行業對台灣未來充滿信心，台南鄉親挺民進黨幾十年，真的夠了，為了子孫，韓國瑜保證只要他當選，一定用最謙卑的心，以人民為本，不敢作威作福，韓國瑜希望台灣人不能再這樣過下去，要用選票改我們的未來，讓民進黨下架！《雲端最前線》21日邀請立法委員許智傑、永齡基金會執行長劉宥彤、高雄市議員黃紹庭、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）



高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜原定原預計11月訪美，但韓國瑜與美國在台協會（AIT）主席莫健18日上午會面時，已親自告知美方取消訪問。韓陣營人士表示，主要是因為國內行程太滿，也擔心蔡政府的外交系統會搞小動作，因此取消訪美。韓陣營經評估後決定取消訪美行程。幕僚認為，韓國瑜請假後回歸「國政對決」才有機會拉抬民調，不必要再花時間到美國走一趟，況且韓國瑜日前受限於高雄市長身份，鮮少有機會到外縣市，「剩下兩個多月拚都不見得拚得贏。」

另外，鴻海創辦人郭台銘不選總統後，為促成他在國民黨總統初選期間所提政見，將以「優先支持、少量自提」原則。郭幕僚表示，為盡快在國會實踐政策理念，郭陣營面對大選將採兩大策略：首先是對不同政黨採不同合作模式，對民進黨以政策手段，迫使他們考量民生議題；國民黨較親近的立委，則保持友好關係，形成泛藍勢力；民眾黨等第三勢力，則結成制衡兩黨的關鍵少數。《雲端最前線》21日邀請立法委員許智傑、永齡基金會執行長劉宥彤、高雄市議員黃紹庭、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

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當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。