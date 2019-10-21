志工中隊長致贈「婆婆媽媽」醬油　盼「煮」好菜+無私奉獻

▲屏東縣內埔警分局因應12月間的萬金聖誕季專案勤務，19日晚間在分局禮堂舉辦志工組訓工作 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔警分局因應12月間的萬金聖誕季專案勤務，兼讓志工中隊隊員順利完成協助勤務，於19日晚間在分局禮堂舉辦志工組訓工作，並由大隊長郭亮文頒發加菜金，鼓勵內埔志工中隊發揮積極為民服務精神。

▲▼大隊長郭亮文致贈加菜金給內埔志工中隊長羅金連、志工中隊講習。

內埔警分局志工中隊於9月底完成新任中隊長交接，又有近10位隊員加入，在完成國慶燄火勤務後，12月間又有萬金聖誕季專案勤務，尤其萬金聖誕慶典，自2011年起由屏東縣政府主辦，以萬金聖母殿為中心，每年約吸引10萬人次前來朝聖。

近來，由轄區萬巒鄉公所主辦，該聖誕季是內埔警分局重要慶典活動，每年除動用多名編制員警，加強各交維管制點交通疏導工作外，更規劃許多志工參與專案勤務，負責迷童協尋、失物招領及其他諮詢服務。

這次組訓作業，該分局志工組訓工作由羅中隊長帶領36名志工親自參訓，一組組長林崑玉授課說明專案勤務可能發生的狀況及民眾期待協助事項；另由副大隊長林文祥教授志工養成教育課程，會後並由大隊長郭亮文頒發加菜金，鼓勵內埔志工中隊能極限發揮為民服務的精神。

羅金連中隊長為凝聚中隊向心力，購買了醬油禮盒給所有參訓的「婆婆媽媽」，希望各隊員除了能做好「煮」婦工作外，也能配合分局及志工大隊的運作，無私的奉獻。

分局長蔡耀順期許這次志工中隊的組訓工作，能使12月下旬執行的「萬金聖誕季」專案勤務更加圓滿。