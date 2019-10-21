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陳同佳來台投案遭拒　馬英九辦公室：之前通緝玩假的？

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▲▼陳同佳即將刑滿釋放，他透露願意赴台自首。（左圖／翻攝自當事人臉書，右圖／ETtoday資料照）

▲陳同佳即將刑滿釋放，他透露願意赴台自首。（左圖／翻攝自當事人臉書，右圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

針對蔡政府拒收陳同佳案，馬前總統辦公室21日表示，檢方發布通緝，所有犯罪證據都在臺灣；現在殺人犯要來臺投案，為什麽蔡政府拒絕？那之前通緝是玩假的？

馬英九辦公室表示，從連日來陸委會、法務部、內政部對本案的說法，到今日國安局坦承是「政治考量」，證明蔡英文政府對這個案子，從頭到尾都是政治考量與選舉計算，而且是兩套標準，「潑漆毀損義憤填膺，殺人投案推三阻四」，選舉利益重於人權法治，政治考量勝過人命關天。

馬前總統辦公室指出，陳嫌欲來臺投案，港府願意協助，正可達成去年士林地檢署追捕陳嫌到案受審之目標，何樂而不為？現在陸委會「反送台」，不論從維護主權、保障人權、到實踐正義，都站不住腳。請陸委會多做實事，法律問題交給檢察官處理，這樣對兩岸與港澳工作才有實益。

馬前總統辦公室表示，內政部徐部長的說法更是荒謬。港人殺港人，但殺人地點在臺灣，為什麽臺灣不能審判？嫌犯潛逃、檢方發布通緝，所有犯罪證據都在臺灣；現在殺人犯要來臺投案，為什麽蔡政府拒絕？那之前通緝是玩假的？

馬前總統辦公室強調，當然支持臺港之間儘速簽訂司法互助協議，作為日後刑犯或嫌犯相互遣返的依據，但協議研商費時，緩不濟急。應先就個案同意陳同佳來臺投案受審，建立司法互助實務之範例，再跟香港協商簽訂司法互助協議，以免曠日廢時，讓陳嫌逍遙法外，讓死者家屬痛心抱怨。

馬前總統辦公室呼籲，請蔡政府體諒被害者家屬的痛苦，不要再藉著「反送中」謀取政治利益；無辜遭殺害的生命，誰來為她主持公道？

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