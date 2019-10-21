韓國瑜要成立觀光部　蘇貞昌：又隨便喊...市長當不到幾個月聽聽就好

▲兼任高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜，請假三個月全力拚選舉。（圖／記者洪正達攝）



記者陶本和／台北報導

兼任高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜請假三個月拚選戰，上週末走訪台南拋出成立觀光部、媽祖愛情產業鏈的構想。對此，行政院長蘇貞昌21日表示，他連一任市長都當不到幾個月，還在講當選的事，「我看大家聽聽就好」。

韓國瑜的國政顧問團在20日舉行記者會時，拋出在2028年觀光人數來到每年2000萬，另外也要將原本隸屬於交通部的觀光局，升格為觀光部。而他在走訪台南媽祖廟時，再次提及自己在高雄市長選舉時拋出的「愛情產業鏈」構想。

對此，蘇貞昌21日受訪時笑說，「他真的很隨性，到哪喊到哪」，說高雄人口要500萬人沒做到，現在又隨便喊，這幾年蔡英文政府投入觀光資源，觀光人數創下歷史新高，做了非常多觀光政策調整跟資源投入，在日本、韓國、南向國家就有200萬人。

蘇貞昌說，做觀光要踏實做，不是隨便亂喊，現在又亂喊，要成立這個部會、那個部會，「何況高雄市長沒做幾天就請假落跑，現在又講到當選總統，連一任市長都當不到幾個月，還講當選的事，我看大家聽聽就好」。

另外，韓國瑜在台南也批評淹水問題，蘇貞昌說，「這是口水，因為口水太多」，他重申，韓國瑜到哪裡都隨便喊，對地方也不了解，前言不對後語，在前瞻基礎建設方面，「水環境」的部分，預算在立法院審議時，就遇到國民黨立委丟水球、撒麵粉，結果現在大家都要爭取預算，「韓國瑜最好就是請國民黨不要再阻擋」。

▼行政院長蘇貞昌出席「向山致敬」記者會後，接受媒體訪問，回應韓國瑜的觀光政策。（圖／記者屠惠剛攝）



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