家暴夫嗆洗腎妻「腦袋裝大便」　姊妹花嘆：他打小孩會脫光鎖陽台

記者黃翊婷／綜合報導

桃園黃姓男子婚後經常對妻子阿枝（化名）家暴，不僅出手毆打，還痛罵對方「腦袋裝大便」，甚至會將目標轉移到小孩身上，脫光衣服痛打一頓，接著將人鎖在陽台。阿枝原本因為傳統思想不願家醜外揚，就算女兒們勸說也不肯報警，2015年間因重病住進加護病房，丈夫依舊不聞不問，回想過去種種委屈，這才真的心寒決定離婚。

▲阿枝指控長期受到丈夫家暴。（示意圖／CFP，與本案無關）

阿枝在判決書中主張，她與丈夫是在1980年間結婚，沒想到婚後經常受到肢體暴力，身心嚴重受創，但為了家庭圓滿仍選擇隱忍，2015年間自己因為生病送急診，住進加護病房時被診斷出末期腎病變併尿毒症，一週需要洗腎3次，丈夫卻都不聞不問，也不願意分擔醫藥費，甚至在2018年間竊取她的身分證和戶口名簿，私自遷入戶籍，由於兩人已經分居許久，早就沒有感情，這才看開一切決定離婚。

兩人的女兒也出庭證稱，爸爸大約在10年前把外遇對象帶回家，自己一氣之下就帶著媽媽搬出去，「媽媽從我小時候就會被打，還被罵過『腦袋裝大便』等話，但她思想比較傳統，不願意報警，後來我們長大了會保護她，爸爸才沒有打得和以前一樣嚴重。」

▲女兒證稱，爸爸打完小孩，還會把小孩關在陽台上。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

然而，就算孩子們都長大了，黃男心情不好依舊照打不誤，女兒提到，「他打小孩有時候會很離譜，會把衣服脫光毆打，打完再鎖在陽台，媽媽都不敢勸阻，因為一勸就會被打」、「他從未給過養家費用，這些年都是我和妹妹扶養媽媽，我們每次搬家，他就會去查戶籍再跑來要錢，還放話說自己要做單身貴族，不要養媽媽，卻要我和妹妹養他」。

由於黃男經過合法通知皆未到庭，也沒有提出任何書狀聲明。桃園地院法官認為，阿枝與女兒們的證詞相符，足認黃男的確有遺棄妻兒的事實，且客觀上兩人已有10年沒有共同經營家庭生活，男方甚至明確拒絕扶養女方，顯然這段婚姻已經無法繼續維持下去，最後依法裁准阿枝的訴求，判兩人離婚。