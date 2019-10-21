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2020長榮愛心空姐年曆搶先看！　12名空姐「飛到田中央」開拍超仙美照

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▲▼2020年長榮愛心空姐年曆。（圖／林佳楓提供）

▲2020年長榮愛心空姐年曆下鄉到雲林縣荊桐鄉開拍。（圖／林佳楓提供，下同）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空空姐每年都會發起「長榮愛心空姐年曆」，今年邁入第9年，特地下鄉到雲林縣莿桐鄉取景開拍，主打田園風。12位長榮空姐脫下高跟鞋，分別換上白色洋裝、俏皮牛仔褲裝等，走入「庄腳（鄉下）」親身感受農民辛勤耕種的辛苦。年曆每本販售290元，每本捐贈100元給兒福聯盟基金會，幫助被遺棄或出養的孩子，投入做公益。

▲▼2020年長榮愛心空姐年曆。（圖／林佳楓提供）

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▲▼2020年長榮愛心空姐年曆花絮照。

▲▼2020年長榮愛心空姐年曆。（圖／林佳楓提供）

▲▼2020年長榮愛心空姐年曆。（圖／林佳楓提供）

有別於2019年長榮空姐年曆風格主打泳裝、運動風，2020年的年曆，長榮空姐們脫下高跟鞋，身穿洋裝、牛仔褲等，主打清新田園風。這次下鄉到雲林縣莿桐鄉開拍，其實是與雲林縣莿桐鄉農會合作，要為田園風光以及當地特色的農產品一起行銷、做公益。

長榮愛心空姐年曆發起人林佳楓表示，空姐愛心年曆拍攝的日子裡，遇見了回故鄉為農民服務的䓶桐鄉農會張鈺萱，很感動她帶領團隊努力為農民所做的事，原來小小農村也藏有許多用心的人。

▲▼2020年長榮愛心空姐年曆。（圖／林佳楓提供）

▲▼今年年曆與雲林縣莿桐鄉農會合作，要為田園風光以及當地特色的農產品一起行銷、做公益。

▲▼2020年長榮愛心空姐年曆。（圖／林佳楓提供）

▲▼2020年長榮愛心空姐年曆。（圖／林佳楓提供）

▲▼2020年長榮愛心空姐年曆。（圖／林佳楓提供）

因此，今年的任務除了幫助弱勢孩子，也要宣傳台灣農業，從去年開始，在莿桐農會的協助下，長榮愛心空姐拍攝團隊認識了濁水溪畔的莿桐三寶：蒜頭、稻米和楊桃，看到了純樸農村和熱情農民。林佳楓說，今年我們要一起加入庄腳人，帶著大家走入大地藏無盡的景象，體驗農民勤勞資有生耕種的辛苦。

▲▼2020年長榮愛心空姐年曆。（圖／林佳楓提供）

▲▼空姐與莿桐三寶蒜頭、稻米和楊桃拍攝，要推廣當地農產品。 

▲▼2020年長榮愛心空姐年曆。（圖／林佳楓提供）

回憶拍攝年曆過程，林佳楓說，今年除了要配合人，天氣，更要配合農作物和農民的採收，在拍攝時，農民常常在旁陪伴著，平常農民生活賴以維生的作物，習以為常的生活景象，竟是我們眼中的美景，快門聲和讚歎聲此起彼落，回頭時看到農民眼裡的辛慰與驕傲，當時就告訴自己，不管多辛苦也要完成2020年曆，還有不要再哇哇叫辛苦了。

▲▼2020年長榮愛心空姐年曆。（圖／林佳楓提供）

▲▼2020年長榮愛心空姐年曆每本販售290元，每本捐贈100元給兒福聯盟基金會。

▲▼2020年長榮愛心空姐年曆。（圖／林佳楓提供）

▲▼2020年長榮愛心空姐年曆。（圖／林佳楓提供）

她說，深入了台灣的農村，接觸了看天吃飯的農民，更發現人生的學習真的無止盡，在拍攝的途中，有激勵有沮喪，常常要跟自己打氣，因為堅持是多麼不容易的事，也明白有些事要比擔心有加重要的決心。等稻熟、等蕃茄紅、等花開、等雨後的晴空、等阿嬤的灶咖豐盛、等楊桃垂到了肩，就這麼等，等了九個月，等到2020空姐愛心年曆的誕生，持續9年不是件容易的事，許多當年受到微薄資助的小孩，也許都已長大成年。

空姐愛心年曆過去8年總捐款超過$6,277,720元，9年的堅持是為了成為孩子的後盾，捐款費用全數幫助被遺棄或出養的孩子，讓出養孩子在等待家的途中得到最完善的照顧。

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