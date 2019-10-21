中美貿易戰喘口氣　國泰金：近8成民眾看好今年GDP可望「保2」

▲國泰金調查顯示，受到中美貿易戰緩和影響，景氣與就業展望樂觀指數同步上揚，顯現民眾轉趨樂觀。（圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

國泰金（2882）今（21）日發布10月國民經濟信心調查結果，隨著貿易戰緊張局勢和緩，景氣與就業展望樂觀指數同步上揚，帶動股市樂觀情緒上揚，民眾對風險偏好的程度也走升，另有近8成民眾認為經濟成長率會達到2%以上。

國泰金今天公布最新國民經濟信心調查，8月景氣對策信號續呈黃藍燈，領先指標連2月下降，同時指標微幅改善，景氣持續溫和走緩。然而，在川普推遲徵稅及雙方重啟談判的情況下，貿易戰緊張情勢趨向和緩，10月的景氣現況與展望樂觀指數同步上揚，分別升至-17.8及-15.1。

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至於民眾的就業展望樂觀指數微揚至-26.4，薪資上漲預期指數也受到提振，10月上升至3.0，也是今年以來新高。在對景氣與薪資展望樂觀的情況下，民眾的大額消費意願指數同時跳升至4.8，一舉創下近5個月以來高點，代表近期民眾消費意願提升。

在中美貿易紛爭緩解下，國內、外機構對2019年全球經濟成長率的悲觀預期減低，且近期台灣公布的經濟數據相對穩健，10月調查結果顯示，民眾對於今年台灣經濟成長率的平均預期值，持穩在2.3%的水準，高達78.4%的民眾認為經濟成長率會達到2%以上，代表多數民眾認為2019年經濟成長有望保2。

另在通膨方面，民眾平均通膨預期值小幅下降至0.83%，且有75.3%的民眾認為今年通貨膨脹率會低於1%，顯示多數民眾並不擔憂今年有通膨壓力。

調查也指出，民眾股市樂觀指數明顯上升至-9.7，主要是受到貿易戰緊張情勢平緩提振，投資人的風險情緒微揚，台灣加權股價指數維持在10,900上下；民眾的風險偏好程度，改善至-1.8，攀上今年以來新高，未來中美貿易談判的進展，仍是左右民眾股市信心的重要因子。