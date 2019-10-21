失婚男子意圖尋短　歸仁分局緊急協尋救人

▲歸仁分局深在保安工業區尋獲人車，將昏睡廖男送醫無大礙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市六甲區的廖姓男子，10月20日下午前往佳里區尋找前妻並與之爭吵後駕車離去，與家人聯繫時透露尋短意圖，迄晚間仍未返家，家人驚覺不對，向麻豆分局六甲所報案通報全市緊急協尋，歸仁分局深夜11時10分許，在保安工業區尋獲人車，將昏睡廖男送醫無大礙。

警方說，各分局接獲協尋通報，以手機定位顯示位置在仁德區保安工業區附近，歸仁分局獲報後立即通報線上巡邏警力協尋，文賢所警員蕭伊男、陳永倉2名員警前往保安工業區巷弄梭巡，於深夜11時10分在保安工業區民生路底發現廖男駕駛之車輛，經打開車門發現廖男仰躺駕駛座昏睡，車內散發濃濃酒味及1瓶高梁酒空瓶，蕭、陳2員立即通報119派車送醫，並請家屬到醫院照料，所幸廖男送醫後並無大礙，家屬對警察能積極協尋表示感謝。

歸仁分局指出，有自殺之虞失蹤人口協尋至為緊急，人命關天，在能力所及警方使命必達。本案有賴家人發現異常立即報案請求協助，歸仁分局員警在獲報後，不輕言放棄積極協尋，終讓當事人與家人平安團聚，避免憾事發生。

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