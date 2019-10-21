黃之鋒列中學「中華美德名人」　人民日報：香港教育的病該治

▲眾志秘書長黃之鋒。（圖／記者林敬旻攝）

記者馬叔安／綜合報導

《人民日報》針對近日有香港的中學把香港眾志秘書長黃之鋒列為「中華傳統美德格言及名人系列」評論，「從這部荒謬的教材，可以一窺香港教育的嚴重問題」，無論是通識教育教材，還是校園里一些教師，都把課堂當成了撒播政治觀點的「土地」。

《人民日報》微博20日晚間發表評論文章《美化黃之鋒，香港教育的病該治》，其內容舉例，通識教育教材刻意放大香港與內地矛盾，鼓動學生通過「非制度化途徑」表達訴求；有的教師上課不講知識、不談規律，夾帶私貨、觀點先行；教協甚至煽動學生不要上課，去搞政治，其結果就是香港教育「泛政治化」。

文章強調，近來，政治化的教育正在消解最基本的師道倫理，學生甚至可以辱罵、恐嚇、禁錮自己的師長，不能不說是香港教育最大的失敗與悲哀。而「泛政治化」有其根源，很重要的原因在於，香港教育如今缺乏好與壞、是與非的最起碼標準。首先是通識教育無大綱，教材無標準，「在此背景下，罔顧事實、顛倒黑白、充滿偏見的內容比比皆是。」

▲香港學生參與示威抗議。（圖／路透社）

文章直言，教育的最基本目的，就是要為社會樹立最基本的是非對錯觀念，「香港教育界的一些人，顯然不明白這個道理」，一直以來，香港教育卻在傳承中國歷史文化、正確認識當代中國發展方面存在不少缺失。

文章指出，一旦失去中華文化和歷史的景深，脫離具體國情，年輕人對一切事物的理解和認知就容易流於錶面，「被一些簡單的口號帶偏，更不要提形成對國家的深入理解和身份認同了」，回歸文明母體，傳承中華優秀文化，強化國民身份認同，才能讓香港年輕人深刻認識到自己和香港從何而來、向何處去。

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