體驗大車視線死角、內輪差　中警深入校園宣導道安

記者白珈陽／台中報導

台中市東區日前發生砂石車輾斃祖孫2人的死亡車禍，市政府交通局、交通警察大隊及台中監理所為宣導正確道安觀念，16、17日組成團隊前往台中科技大學，安排大型車輛進入校園，讓學生實地體驗「我在你左右，你卻看不到」，建立大型車視野死角、內輪差以及與大型車保持安全距離等觀念，盼有效降低年輕族群交通事故發生。

▲台中市政府交通局、交通警察大隊及台中監理所，組成團隊前往台中科技大學宣導正確道安觀念。（圖／警方提供）

活動中，宣導團隊讓學生輪流坐上大型車駕駛座，體驗大型車駕駛的「俯視角」，思考可能遇到的交通狀況，另也請同學直接騎著機車停在大型車四周的死角區內，身臨其境，全程透過有趣互動及實境體驗，將交通事故防制觀念深入校園，現場學生也相當踴躍參與。

▲▼宣導團隊讓學生坐上大型車駕駛座，親身體驗大型車視野死角、內輪差。

交通警察大隊大隊長林沐弘指出，多數大學生或是一般民眾都不曾駕駛過大型車輛，難以理解大型車的死角區及內輪差造成的安全風險，藉由宣導養成與大型車保持安全距離的習慣，也讓不熟悉機車駕駛方式及用路環境的大一新鮮人加深印象，降低交通事故發生。



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