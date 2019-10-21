快訊／韓國瑜談香港陳同佳投案：不該自我閹割主權　殺人就該回台審判

記者徐政璿／台北報導

「港女潘曉穎箱屍命案」主嫌陳同佳將在本週出獄，想到台灣自首遭到蔡政府拒收。國民黨總統參選人韓國瑜21日在臉書表示，中華民國主權不容懷疑，他主張在台犯罪的任何國籍嫌疑犯都應該回到台灣接受司法的審判。香港政府欲將嫌疑犯送回台灣，沒想到陸委會卻出現這種自我閹割主權的言行，甚至干預司法獨立性，至今想不通是為什麼。

▲國民黨總統參選人韓國瑜。（圖／地方中心攝）

陳同佳在去年2月涉嫌殺害潘姓女友，雖2人都是香港人，但命發地點在台灣，後來更衍生「逃犯條例」爭議以及「反送中」運動。

韓國瑜21日在臉書以「不該自我閹割主權，殺人就該回台審判」為題撰文表示，中華民國主權不容懷疑，他主張在台犯罪的任何國籍嫌疑犯都應該回到台灣接受司法的審判。香港政府欲將嫌疑犯送回台灣，沒想到陸委會卻出現這種自我閹割主權的言行，甚至干預司法獨立性，至今他想不通是為什麼。

韓國瑜指出，他認為台灣是一個法治社會，一個不敢行使司法權的政府，有什麼資格談人權？又如何能夠捍衛台灣的主權？反送中的議題也是一樣，我一直以來支持反送中、支持香港和台灣一樣追求真正的民主自由，但台灣和香港不能混為一談。

韓國瑜說，在台灣涉嫌殺人的嫌犯陳同佳有意來台投案，陸委會卻說是香港政府「推卸責任、刻意放棄司法管轄權，別具用心」，但他的原則很清楚，不接受在台灣犯罪的人被送到其他國家逃過中華民國法律的審判，他認為對於這位「審不到」的嫌犯，地檢署過去曾經請求引渡，也發布了通緝令，此舉卻讓地檢署的通緝令形同廢紙，法務部更對港府修改「引渡條例」公開表示過樂見其成，但現在的執政黨卻不斷的被過去的自己打臉。

韓國瑜表示，目前找不到一個中華民國「不收」在台涉嫌重大殺人案件嫌疑犯的理由，無論從人權、司法正義，或是國家主權的角度來論，在台犯罪的嫌犯來台投案並且接受審判，是他堅持並且堅定捍衛的台灣司法主權。

韓國瑜批評，民進黨每天敲鑼打鼓批評中國大陸不講人權，成天聲嘶力竭高喊「抗中保台」，全力操作芒果乾，大聲指責別人賣台，但作為一個執政黨政府卻連一個很簡單的司法案件，都不敢正面回應，甚至自我放棄司法主權，實在讓人對這個政府感到錯愕、失望。