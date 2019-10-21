澳洲獄警3年性虐待8女囚　遭到37項罪名指控

▲澳洲獄警阿斯蒂爾對監獄中的女囚犯伸出魔爪。（示意圖／達志影像）

實習記者施怡妏／綜合報導

63歲的澳洲獄警韋恩•格雷戈里•阿斯蒂爾（Wayne Gregory Astill），被指控涉嫌性虐待及性侵在監獄中的女囚犯，於18日在彭里斯（Penrith）當地法院開庭受審時，又受到新的19項指控，受害人數高達8人。目前阿斯蒂爾已被免職，並且交付2萬美元（約台幣59.9萬元）保證金。

根據每日郵報報導，阿斯蒂爾今年二月被控，在2016年到2017年之間在「迪爾維尼亞懲教中心」（Dillwynia Correctional Centre）性侵及性虐待兩名婦女，原先被控有12項罪名，進一步調查之後才發現，是18項而不是12項，如今又被查出另外新的19項，加起來共有37項指控。

新的指控涉及六名婦女，她們在2016年至2018年遭受到性虐待，指控內容包括多項嚴重性侵犯受權受害人、恐嚇行為、煽動猥褻行為和公職期間行為不當等。一開始阿斯蒂爾否認被指控行為，後來監獄內的錄音檔曝光之後，他還狡辯說是被害人自願的，極力撇清一切的罪刑。

阿斯蒂爾的工作已經被免職，雖然處於保釋期間，但護照已被沒收，每天必須到新南威爾斯省的勞里頓（Laurienton）警局報到。司法部門發言人在二月時表示，「上述這些行為都是不可接受的，被害婦女們也已經得到了協助，這種性質的指控相當罕見，並不代表全體員工，大家都對這些指控感到很厭惡。」