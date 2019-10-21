　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澳洲獄警3年性虐待8女囚　遭到37項罪名指控

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美女囚犯。（示意圖／達志影像）

▲澳洲獄警阿斯蒂爾對監獄中的女囚犯伸出魔爪。（示意圖／達志影像）

實習記者施怡妏／綜合報導

63歲的澳洲獄警韋恩•格雷戈里•阿斯蒂爾（Wayne Gregory Astill），被指控涉嫌性虐待及性侵在監獄中的女囚犯，於18日在彭里斯（Penrith）當地法院開庭受審時，又受到新的19項指控，受害人數高達8人。目前阿斯蒂爾已被免職，並且交付2萬美元（約台幣59.9萬元）保證金。

根據每日郵報報導，阿斯蒂爾今年二月被控，在2016年到2017年之間在「迪爾維尼亞懲教中心」（Dillwynia Correctional Centre）性侵及性虐待兩名婦女，原先被控有12項罪名，進一步調查之後才發現，是18項而不是12項，如今又被查出另外新的19項，加起來共有37項指控。

新的指控涉及六名婦女，她們在2016年至2018年遭受到性虐待，指控內容包括多項嚴重性侵犯受權受害人、恐嚇行為、煽動猥褻行為和公職期間行為不當等。一開始阿斯蒂爾否認被指控行為，後來監獄內的錄音檔曝光之後，他還狡辯說是被害人自願的，極力撇清一切的罪刑。

阿斯蒂爾的工作已經被免職，雖然處於保釋期間，但護照已被沒收，每天必須到新南威爾斯省的勞里頓（Laurienton）警局報到。司法部門發言人在二月時表示，「上述這些行為都是不可接受的，被害婦女們也已經得到了協助，這種性質的指控相當罕見，並不代表全體員工，大家都對這些指控感到很厭惡。」

ET快訊
余苑綺剛生完...癌細胞擴散！　余天痛哭「幫我女兒集氣好嗎」
台灣「甜笑美女礦工」珍貴照曝光　老礦工回憶踩入地獄「死神的樣
他見「小22歲嫩女友」家長提親　女友媽登場…竟是「國中初夜登
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

《壞壞萌雪怪》出現南海爭議「九段線」　越南火速下架

希拉蕊轉發「仿甘迺迪信」　諷刺川普太無禮

韓國愉快歸化肯亞馬拉松選手　「吳走韓」成東京奧運奪金大熱門

澳洲獄警3年性虐待8女囚　遭到37項罪名指控

印度大學生戴紙箱應試　真人版「阿愣」現身考場

肆虐台灣16年！　東京港發現50多隻「紅火蟻蟻后」入侵

8歲賺進2.3億！「小莫內」霸氣養全家　教育方式曝光...網讚：能出神童

11歲女童遭性侵反被檢討！　荒謬爸坐擁12妻「逼她嫁給犯人」

他見「小22歲嫩女友」家長提親　女友媽登場…竟是「國中初夜登大人床伴」！

4歲男童放學「耳朵驚現2小洞+紅痕」！　年輕女師疑拿釘書機虐童

婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

羅志祥大跳串燒神曲　網友：果然是亞洲舞王！！！

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

街頭實測「屎在滾」不消費借廁所 台灣店家超友善！他讚：我給五顆星

上班族救星！健康「味噌豬肉風味飯」　250做一整鍋...米飯吸附高湯超美味

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

30歲生日驚喜！收同性男友求婚 他秒淚崩「點頭同意」眾人嗨翻

《壞壞萌雪怪》出現南海爭議「九段線」　越南火速下架

希拉蕊轉發「仿甘迺迪信」　諷刺川普太無禮

韓國愉快歸化肯亞馬拉松選手　「吳走韓」成東京奧運奪金大熱門

澳洲獄警3年性虐待8女囚　遭到37項罪名指控

印度大學生戴紙箱應試　真人版「阿愣」現身考場

肆虐台灣16年！　東京港發現50多隻「紅火蟻蟻后」入侵

8歲賺進2.3億！「小莫內」霸氣養全家　教育方式曝光...網讚：能出神童

11歲女童遭性侵反被檢討！　荒謬爸坐擁12妻「逼她嫁給犯人」

他見「小22歲嫩女友」家長提親　女友媽登場…竟是「國中初夜登大人床伴」！

4歲男童放學「耳朵驚現2小洞+紅痕」！　年輕女師疑拿釘書機虐童

糖尿病患者易出現骨質疏鬆！　預防骨折牢記5件事

因韓國瑜政見…他發文「巴拉刈可防登革熱」　遭罰叫屈「被國家機器追殺」

嘉大百年校慶　犬貓免費健檢、植晶片及狂犬病疫苗注射

「新店性侵殺害案」倖存女一看新聞頻發抖…　一追千金女同學下落崩潰

「證據都在台灣」陳同佳投案遭拒　港府保安局：盼台方還死者公道

韓國瑜傾聽之旅「路權」被卡？　水上鄉公所：依法准駁

出現疑似腦中風症狀　黃偉哲：快打119送醫

新北首辦身障就業成果展　即日起體驗免費拿好康

余苑綺剛生完...癌細胞擴散！　余天痛哭「幫我女兒集氣好嗎」：她受了太多苦

第14屆勞工之星決賽爭霸　巫鴻裕及佘秀琴奪冠

陸網瘋傳「Angelababy車震鄧倫」　他曬私訊截圖嗆：這就是證據！

國際熱門新聞

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

他到旅館洗澡　撞見女友偷吃50歲大叔

愛貓被殺！俄女鎚爆室友腦袋還分屍

他見「小22歲嫩女友」家長提親　女友媽登場竟是中學床伴

Uber搭7分鐘　他評分完噴4000元

荷蘭體操女神拍片8年：不脫了！

保姆到職1年就懷孕　天真雇主竟不知嬰兒爹是自己兒

恐怖實驗室！小狗灌藥出血...被帶去處決還討摸

選修忍者歷史…日女交白卷反得高分

醫生誤將子宮拉出！22歲婦尖叫亡

搭機行李過重！機靈女急穿2.5公斤衣

寶寶床上酣睡　媽監視器中驚見「另一張臉」

共浴太興奮！女童腳滑奪爸第一次

F燈高球妹「夾緊揮桿」　半片雪乳擊震小白球

更多熱門

相關新聞

11歲女童遭性侵反被逼嫁給犯人

11歲女童遭性侵反被逼嫁給犯人

烏干達男性對女性的性暴力相當普遍，且受害者經常遭受指責與攻擊。現年35歲的海倫（Hellen Waiswa Tanyinga Lunkuse）便是母親遭性侵而誕生的生命，11歲時自己也在回家路上遭陌生男子性侵。她奉行一夫多妻制的生父認為這是她的錯，還逼迫她嫁給性侵她的罪犯。

保姆到職1年就懷孕　天真雇主竟不知嬰兒爹是自己兒

保姆到職1年就懷孕　天真雇主竟不知嬰兒爹是自己兒

澳洲報紙頭版染黑　籲新聞自由

澳洲報紙頭版染黑　籲新聞自由

男兵也能畫淡妝！　紐西蘭海軍新規曝光

男兵也能畫淡妝！　紐西蘭海軍新規曝光

參與海外聯合演訓　日本自衛隊積極強化兩棲戰力？

參與海外聯合演訓　日本自衛隊積極強化兩棲戰力？

關鍵字：

澳洲獄警性侵紐澳要聞

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

遺物挖到祕寶　男從田僑仔變凡人

可能隨時開刀！家寧凌晨4點送急診又被轉院

聽話室友整鍋冰　她一開冰箱秒跪

高雄19歲女陽台悲喊：救命　100％燒傷慘死

要腦公把魚放湯碗裡　她一看臉綠：直接倒掉

女高中一吃就吐！罹患食道弛緩不能症

領養到狗王！媽花2年教成天使汪

太平洋雙颱轉彎！鄭明典：降雨區重疊

他到旅館洗澡　撞見女友偷吃50歲大叔

粉絲圓夢！子瑜變「耳下3公分金髮」超美

黑男被嗆「年輕肉體很好用吧」！

美體按摩！按完腿冒出20條紅巨蟲　少婦痛到崩潰

不捨2外甥淪孤兒　國小校長無私收養一手帶大

更多

最夯影音

更多
婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來

婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來
被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

羅志祥大跳串燒神曲　網友：果然是亞洲舞王！！！

羅志祥大跳串燒神曲　網友：果然是亞洲舞王！！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面