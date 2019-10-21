借我5000元！新詐騙手法變造親友語音「恐懼、哭泣」全模仿

▲使用手機示意圖，非本文當事人（圖／123RF）

記者馬叔安／綜合報導

最近在大陸出現了一種新的詐騙手法，嫌犯通過篡改通訊軟體，向受害者發送假的語音訊息，甚至還能通過在用戶的聊天記錄裡發出過的語音，取樣模擬出新的錄音訊息，假裝成受害者的親友以博取信任。日前在南京就有一名男子收到了熟人要求借錢的語音，一開始不疑有他，直到對方一再開口，才發覺有異而報警。

《中央廣電總台中國之聲》微信公眾號報導，近日南京警方接獲一起案件，陳先生13日收到王姓「熟人」發來的語音，「借我5000塊錢（人民幣，下同）吧，我著急買點東西。」陳先生聽到是朋友的聲音，沒多想就轉了5000元過去。

之後對方又問陳先生能不能再借9000元，陳先生把自己餘額還剩400元的截圖發給對方，結果對方說：「400也行，400也轉給我吧」，陳先生才起了疑心，但此時他已經被對方拉黑。

▲使用手機示意圖，非本文當事人（圖／123RF）

iOS應用逆向工程專家沙梓社說，通訊軟體發出去的錄音文件，只能是來自用戶本人對著手機麥克風說話的聲音，不能來自其他渠道，但是那些賣家就可以篡改這部分功能，生成一個新的程式，篡改過的通訊軟體可以選擇錄音文件的來源，不局限於用戶對著麥克風說的話了。

此外，還有嫌犯會通過在用戶的聊天記錄裡發出過的語音，取樣模擬出了新的錄音訊息。從技術上來說，只要有樣本，就能模擬出新的內容，甚至能模仿恐懼、哭泣等情緒。

沙梓社認為，在網路黑灰產業鏈中，一些行為的認定，還不夠明確，增加了平台和監管部門管理的難度。恐怕只有當違法成本大於獲利，才能從根本上遏制網際網路灰黑產的發展。還有律師指出，語音包雖然很多時候被包裝成娛樂工具，實際上在其製作、售賣和使用中都可能存在違法風險，不要輕易嘗試。

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