商仲透露IKEA接手大潤發內湖一店！月租上看千萬將成台北市最大店

▲大潤發內湖一店傳出將由IKEA接手。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾、蔡惠如、張菱育／台北報導

大潤發內湖一店傳出考慮收攤，近商仲業者透露最新消息，可能由IKEA宜家家居接手，若順利租下插旗內湖，將成為IKEA在台北市最大店。不過目前雙方對此事都相當低調，接獲媒體詢問時，不約而同表示「不便回答、暫不回應」。

由於大潤發在台北內湖一店、二店距離十分接近，因此出現排擠效應，近期屢屢傳出將收攤。商仲業者估計，一店的全棟租金至少900萬至千萬元。附近舊宗路上還有好市多、家樂福、迪卡儂、特力屋等，此地成為台北市大型零售業的一級戰場，若大潤發一店有意釋出，吸引IKEA插旗進駐，估計將可連帶推升周邊租金行情，也能讓當地機能更完整。

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內湖大潤發一店傳換手，且商仲也透露可能是IKEA承接，IKEA對此僅表示「暫不回應」，說法充滿想像空間。

IKEA今年在台正式邁入25周年，但展店計畫一直維持「保守投資」，目前在全台僅有6家店，最近開幕的門市是2019年5月於小碧潭捷運站的新店店，面積6600坪；最大店鋪是台中店1.1萬坪，而預計在2021年營運的桃園青埔店，營業面積有9千坪。

IKEA在台北市僅有敦北店一間分店，面積為3200坪，為最小分店；而大潤發內湖一店總面積7619坪，若IKEA順利租下、插旗內湖，將會成為台北市最大店。

▲IKEA今年5月開設新店店，若未來順利插旗內湖，將成為IKEA北市最大店。（圖／記者黃靖惠攝）

高力國際投資部資深董事黃正忠指出，以內湖區4、5期重劃區來看，一般的廠辦平均月租金約落在每坪1000元上下，而且隨著近期台北市的廠辦及商場的需求增加，內湖區空置率僅3~5%，幾乎是一有釋出廠辦或商場招租訊息，很快就可以脫租。

根據網路資料顯示，大潤發一店基地面積約5115.85坪，總面積7619.158坪，商仲業者推估，未來該址若由IKEA接手承租，整棟月租金上看至少800萬元，但還是要視店家與房東簽訂的租賃合約，視營業額的一定比例，來收取租金。