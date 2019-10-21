幸福企業待23年！她忽然被裁員...求職不斷碰壁　專家警世3建議

【不論這家企業有多麼幸福，都不能把整個人生寄託給它】

文／洪雪珍

把整個人生寄託在工作中，全神貫注，沒有愛情，沒有家庭，沒有生活，最後公司因為經營的問題把這個人裁了，走出公司之後，發現除了工作之外，一無所有也一無依靠，再來責怪公司沒良心，棄認真的員工於不顧。這樣的悲劇，每天在職場的各個角落重複上演，究竟是公司錯了，還是這個人錯了？

是的，這個人錯了！

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錯在死心眼，認死工作是人生的全部，認死公司是唯一的依靠。而這些人的慘痛結局，帶來最深沈的覺醒，就是不論你有多麼喜歡這個工作，也不論這家企業有多麼幸福，都不能把整個人生寄託給它！

除了工作，沒有人生



「我的姑姑May，就是這麼一個傻！」最近到一個社團，聽他們做分享，聽到28歲女孩Rose談起姑姑的故事，結語時特別強調這輩子都會以姑姑為警惕，絕不重蹈覆轍。

1年前，農曆年後第一天開工上班，Rose清楚記得是2月15日，那天是姑姑May的生日，本來說好晚上回爺爺奶奶家慶生，哪裡知道上午11點多接到姑姑的來電，後來再看到May時，她抱著一個紙箱坐在咖啡店，神情憔悴，雙眼浮腫，不斷喃喃自語同樣一句話：

「太殘忍了！他們怎麼可以這樣對待我？」

23歲大學畢業，憑著漂亮的學歷與流暢的英文，May幸運的進到這家美商企業，同學們都羨慕極了，薪水高、福利佳，不時到世界各地出差。May努力認真，沒日沒夜加班，一路升遷至經理。一個女生在全球知名企業做到經理，亞洲幾個國家都在她的管轄範圍內，家人都以她為榮，稱這是一分光宗耀祖的工作！當然，May也付出代價，談過幾段感情，對方都因為她過度投入工作而撤出。

獎勵之後，竟是裁員

前年9月，一件跨國專案再度落在她頭上，原來要花半年時間，怪的是公司這次特別要求3個月內交出成績，May雖有微詞，仍然抱著使命必達的態度如期交差。年底時，公司發給May一個豐碩的紅包作為獎勵，一切辛勞都值得。年後第一天上班，接到美國主管打來電話，以為是來拜年，哪裡知道是把她炒了，氣憤難當的May不斷重複問：

「Why me？」

直到主管透露自己也被炒，May才閉嘴。更令人驚駭的是，不惟他們兩人，而是整個事業群都裁撤。從23歲做到46歲，在同一家公司奉獻青春23年，從來是信心滿滿，相信明天會更好，一直到被裁員這天，May踏出公司大門，卻是信心崩潰，頓失依靠，茫然迷失，不知道下一步要往哪裡走？

聽完May的發洩，Rose打了個冷顫，「好恐怖！」也想起一個故事，是精神科醫師王溢嘉寫的，有一對父女夏天重遊黃石公園，看到餵食鴿子的告示牌，感到不解，「去年可以，為什麼今年不行？」管理員解釋，因為前一年大雪，平常被餵食習慣的鴿子失去覓食的能力，在寒冬中紛紛餓死，自此便禁止餵食，讓鴿子回復自然的生存能力。王溢嘉最後寫道：

「自行覓食，代表的是一種積極、主動、進取的精神，不僅是生存所必須，也是發展所必須。你的覓食能力與覓食範圍，決定了你的人生格局。」

被好工作豢養，是幸？是不幸？

顯然的，姑姑被豢養，失去自行覓食的能力。她從踏入社會的第一天起，幸運得出奇，被好企業、好薪水、好職稱長期餵食，家人朋友都羨慕她，讓她失去警覺，也不想換工作。23年過去之後，公司判定她不再有用，把她無情砍了，讓她像大雪來臨時的鴿子缺乏自行覓食的能力，奄奄一息。Rose認為，這樣的生涯模式，起頭看似幸運，結局卻注定不幸。

1年過去，姑姑失業這件事，依然是家族之間的秘密，僅止於姑姪之間，不敢告訴70多歲的父母。May每天行程不變，清晨出門，晚上回家，毫無異狀，白天多半在圖書館度過。

這期間，May也去過一家德商，以為企業文化相似，卻因為換來一位中國籍總經理，一切幻滅…May提議的都不被埋單，而總經理下指令的，May認為窒礙難行，3個月後May掛冠而去。Rose每每聽姑姑在抱怨豬頭老闆時，都不免在心裡搖頭：

「向上管理的能力太差！根本是小case，我們年輕人比你還會處理。」

熟悉與舒適，讓你明天哭不出來

離開德商，May再也難找到門當戶對的工作，不斷求職碰壁。這也讓Rose明白到，姑姑工作表現好，除了努力認真，熟能生巧也占盡便宜，熟悉的文化、熟悉的流程、熟悉的工作、熟悉的同事，卻不代表May的專業有23年功力。而在求職時，23年在同一家公司任職，經歷單薄，也會讓求才企業擔心包袱太重，適應力差，反而變成缺點。

在Rose說完這個深具警世意義的故事，生涯輔導員大膽給了3個建議，務實有用，特別借來分享：

1. 至少每2年投遞一次履歷

--目的是了解自己在市場的行情，如果企業不太理睬，就代表自己的技術與能力亮起紅燈，必須快快想辦法升級，提高競爭力。

2. 5年內職務沒有升遷或擴大，就必須考慮轉職

--目的是讓自己多多歷練，履歷看來是「經驗豐富」卻又「穩定性高」，讓自己變成一個T型人，縱深與廣度兼備。

3. 培養1個興趣或技能，變成第2項專長

--目的是因應時代的變遷、科技的進步帶來的產業汰換，讓自己可以有第2個可能性，變成多一隻腳的π型人，拉出人生的第二曲線。

公司再幸福、工作再有發揮、薪水再高，請一定要按照上面這3個建議去做，保持清醒，千萬不要因為舒適就自動繳械，接受豢養，逐漸失去自行覓食的能力。



洪雪珍

知名專欄作家

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學歷：政大新聞系、台大商學所

歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編

專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等

著作：《要獨立老，不要孤獨老》、《你的強大，就是你的自由》、《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》等







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