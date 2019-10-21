　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

幸福企業待23年！她忽然被裁員...求職不斷碰壁　專家警世3建議

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼上班族、高跟鞋。（圖／CFP）

【不論這家企業有多麼幸福，都不能把整個人生寄託給它】

文／洪雪珍

把整個人生寄託在工作中，全神貫注，沒有愛情，沒有家庭，沒有生活，最後公司因為經營的問題把這個人裁了，走出公司之後，發現除了工作之外，一無所有也一無依靠，再來責怪公司沒良心，棄認真的員工於不顧。這樣的悲劇，每天在職場的各個角落重複上演，究竟是公司錯了，還是這個人錯了？

是的，這個人錯了！

請繼續往下閱讀...

錯在死心眼，認死工作是人生的全部，認死公司是唯一的依靠。而這些人的慘痛結局，帶來最深沈的覺醒，就是不論你有多麼喜歡這個工作，也不論這家企業有多麼幸福，都不能把整個人生寄託給它！

▲▼上班族,辦公室,創業,年輕人,思考,小資族,商務人士,面試,職場。（圖／視覺中國CFP）

除了工作，沒有人生

「我的姑姑May，就是這麼一個傻！」最近到一個社團，聽他們做分享，聽到28歲女孩Rose談起姑姑的故事，結語時特別強調這輩子都會以姑姑為警惕，絕不重蹈覆轍。

1年前，農曆年後第一天開工上班，Rose清楚記得是2月15日，那天是姑姑May的生日，本來說好晚上回爺爺奶奶家慶生，哪裡知道上午11點多接到姑姑的來電，後來再看到May時，她抱著一個紙箱坐在咖啡店，神情憔悴，雙眼浮腫，不斷喃喃自語同樣一句話：

「太殘忍了！他們怎麼可以這樣對待我？」

23歲大學畢業，憑著漂亮的學歷與流暢的英文，May幸運的進到這家美商企業，同學們都羨慕極了，薪水高、福利佳，不時到世界各地出差。May努力認真，沒日沒夜加班，一路升遷至經理。一個女生在全球知名企業做到經理，亞洲幾個國家都在她的管轄範圍內，家人都以她為榮，稱這是一分光宗耀祖的工作！當然，May也付出代價，談過幾段感情，對方都因為她過度投入工作而撤出。

▲勞工,上班族,下班,工作。（圖／視覺中國）

獎勵之後，竟是裁員

前年9月，一件跨國專案再度落在她頭上，原來要花半年時間，怪的是公司這次特別要求3個月內交出成績，May雖有微詞，仍然抱著使命必達的態度如期交差。年底時，公司發給May一個豐碩的紅包作為獎勵，一切辛勞都值得。年後第一天上班，接到美國主管打來電話，以為是來拜年，哪裡知道是把她炒了，氣憤難當的May不斷重複問：

「Why me？」

直到主管透露自己也被炒，May才閉嘴。更令人驚駭的是，不惟他們兩人，而是整個事業群都裁撤。從23歲做到46歲，在同一家公司奉獻青春23年，從來是信心滿滿，相信明天會更好，一直到被裁員這天，May踏出公司大門，卻是信心崩潰，頓失依靠，茫然迷失，不知道下一步要往哪裡走？

聽完May的發洩，Rose打了個冷顫，「好恐怖！」也想起一個故事，是精神科醫師王溢嘉寫的，有一對父女夏天重遊黃石公園，看到餵食鴿子的告示牌，感到不解，「去年可以，為什麼今年不行？」管理員解釋，因為前一年大雪，平常被餵食習慣的鴿子失去覓食的能力，在寒冬中紛紛餓死，自此便禁止餵食，讓鴿子回復自然的生存能力。王溢嘉最後寫道：

「自行覓食，代表的是一種積極、主動、進取的精神，不僅是生存所必須，也是發展所必須。你的覓食能力與覓食範圍，決定了你的人生格局。」

▲1995年後出生的畢業生陸續進入職場。（圖／CFP）

被好工作豢養，是幸？是不幸？

顯然的，姑姑被豢養，失去自行覓食的能力。她從踏入社會的第一天起，幸運得出奇，被好企業、好薪水、好職稱長期餵食，家人朋友都羨慕她，讓她失去警覺，也不想換工作。23年過去之後，公司判定她不再有用，把她無情砍了，讓她像大雪來臨時的鴿子缺乏自行覓食的能力，奄奄一息。Rose認為，這樣的生涯模式，起頭看似幸運，結局卻注定不幸。

1年過去，姑姑失業這件事，依然是家族之間的秘密，僅止於姑姪之間，不敢告訴70多歲的父母。May每天行程不變，清晨出門，晚上回家，毫無異狀，白天多半在圖書館度過。

這期間，May也去過一家德商，以為企業文化相似，卻因為換來一位中國籍總經理，一切幻滅…May提議的都不被埋單，而總經理下指令的，May認為窒礙難行，3個月後May掛冠而去。Rose每每聽姑姑在抱怨豬頭老闆時，都不免在心裡搖頭：

「向上管理的能力太差！根本是小case，我們年輕人比你還會處理。」

▲小律師，被老闆罵，被主管罵。（圖／視覺中國CFP）

熟悉與舒適，讓你明天哭不出來

離開德商，May再也難找到門當戶對的工作，不斷求職碰壁。這也讓Rose明白到，姑姑工作表現好，除了努力認真，熟能生巧也占盡便宜，熟悉的文化、熟悉的流程、熟悉的工作、熟悉的同事，卻不代表May的專業有23年功力。而在求職時，23年在同一家公司任職，經歷單薄，也會讓求才企業擔心包袱太重，適應力差，反而變成缺點。

在Rose說完這個深具警世意義的故事，生涯輔導員大膽給了3個建議，務實有用，特別借來分享：

1. 至少每2年投遞一次履歷
--目的是了解自己在市場的行情，如果企業不太理睬，就代表自己的技術與能力亮起紅燈，必須快快想辦法升級，提高競爭力。

2. 5年內職務沒有升遷或擴大，就必須考慮轉職
--目的是讓自己多多歷練，履歷看來是「經驗豐富」卻又「穩定性高」，讓自己變成一個T型人，縱深與廣度兼備。

3. 培養1個興趣或技能，變成第2項專長
--目的是因應時代的變遷、科技的進步帶來的產業汰換，讓自己可以有第2個可能性，變成多一隻腳的π型人，拉出人生的第二曲線。

公司再幸福、工作再有發揮、薪水再高，請一定要按照上面這3個建議去做，保持清醒，千萬不要因為舒適就自動繳械，接受豢養，逐漸失去自行覓食的能力。


洪雪珍
知名專欄作家
fb粉絲團：https://goo.gl/0slQx5
Line@：https://line.me/R/ti/p/%40bfj9781d
Youtube：https://reurl.cc/jD2nn
學歷：政大新聞系、台大商學所
歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編
專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等
著作：《要獨立老，不要孤獨老》《你的強大，就是你的自由》《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》

▲▼《要獨立老，不要孤獨老》。（圖／洪雪珍提供）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

ET快訊
體操女神窮瘋了下海拍片　8年約滿突宣告：不脫了！
不捨2外甥淪孤兒！國小校長收養一手帶大…親友淚崩：這麼好的人
16歲女一吃就吐瘦成紙片人　食道攝影醫驚見：有鳥嘴！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

48歲被減薪...他怒辭職！拿不到退休金還待業1年　教你「預防減薪3招」

平生無大志...誓言嫁小開當老闆娘？作家「兩句話」勸妳清醒

棄百萬年薪！中年丈夫忽然辭職跑去創業燒錢...她傻眼　專家揭傷人真相

雨傘也是汙染源！傘布含氟是關鍵　「透明傘」更難回收

選錯眼鏡老10歲！圓臉、方臉等5種臉型...搞懂哪種鏡框適合你

心悸胸悶痛...當心「二尖瓣脫垂」！高瘦女患病機率高　4招調整舒緩

捨不得丟又佔空間？收納達人教你6類物品「整理心法」

他29歲想轉行卻卡關　洪雪珍「標籤論」：沒有早知道，只有「早去做」

剩菜可以放幾天？「酸鹼值」是關鍵之一　掌握6原則也能吃得健康

四肢纖細...腹部贅肉卻特別多？　3重點助你擺脫「胖瘦子」

婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

街頭實測「屎在滾」不消費借廁所 台灣店家超友善！他讚：我給五顆星

羅志祥大跳串燒神曲　網友：果然是亞洲舞王！！！

上班族救星！健康「味噌豬肉風味飯」　250做一整鍋...米飯吸附高湯超美味

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

30歲生日驚喜！收同性男友求婚 他秒淚崩「點頭同意」眾人嗨翻

搶不到好市多特價品！收銀「開單展延優惠」她讚爆貼心　網長知識：學到了

華航60周年邀蔣勳「旅行中，做美的功課」　系列講座北中南開講

奶茶放車上一天！恐怖「都市傳說」應驗　神秘酸梅湯漂一片巧克力...吐翻

幸福企業待23年！她忽然被裁員...求職不斷碰壁　專家警世3建議

2020長榮愛心空姐年曆搶先看！　12名空姐「飛到田中央」開拍超仙美照

點藥燉土虱驚見「綠色爆量魚卵」！　妹子頻喊好噁心…饕客讚：想吃還要加錢

女友轉當直播主！看電影「只能裝陌生人」乾爹同行　他曝悲慘歷程：寧願酒店妹

商仲透露IKEA接手大潤發內湖一店！月租上看千萬將成台北市最大店

影／16歲女高中生一吃就吐瘦成紙片人　食道攝影醫生驚見：有鳥嘴！

看台中「寬敞乾淨房」！幼稚園兒：阿婆坐在客廳椅子　一問大媳婦知真相

外送平台是否誠實繳營業稅、營所稅　財部已經掌握

搶不到好市多特價品！收銀「開單展延優惠」她讚爆貼心　網長知識：學到了

UNIQLO廣告疑諷刺慰安婦！　南韓版字幕提「80年前」引眾怒下架

全運會／北韓強敵出現　郭婞淳師徒警惕不敢大意

同居超省...共享舊金山美景每月省2.9萬！住紐約也少花2.7萬

浪貓準時叫門放飯又消失　「一天跑4戶人家」原因暖暈她

影／智利暴動8死「地鐵車廂陷火海」超市遇洗劫　軍用車直接開進首都！

尤里安／參與海外聯合演訓　日本自衛隊積極強化兩棲戰力？

遊戲練功幾天就破關　逃離現實的安身處

GoShare共享電動機車台北啟動！15分鐘內免費再搶1000元騎乘金

生活熱門新聞

要腦公把魚放湯碗裡　她一看臉綠：直接倒掉

太平洋雙颱轉彎！鄭明典：降雨區重疊

「豬皮3塊青斑」他反胃　網曝真相逆轉

餵蛤蜊喝奶！女兒驚呼：變超肥滿

女高中一吃就吐！罹患食道弛緩不能症

萬聖節變裝！神手媽自製「巨型維力炸醬麵」　

「我要到士林住博」　乘客：差點和司機大哥打起來

方向盤左邊「神奇桿子」功能曝　駕駛：很多人不知道

一周天氣出爐！北東雨最多時間點曝

附身女童6天！小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

搭捷運「iPhone跳出暖圖」她急喊謝謝

遊民拿兩包麵少付10元「明天再給妳」　台南老闆娘超火

老公蛋捲盒藏私房錢　「求生結局」神展開

買大冰咖！店員做錯「道歉重製」　她一看臉垮

更多熱門

相關新聞

他們曝職場出櫃心碎神傷過程

他們曝職場出櫃心碎神傷過程

不少職場因氛圍保守，許多同志朋友怕引來耳語，只能繼續躲在櫃子裡。台灣同志諮詢熱線協會與婚姻平權大平台舉辦「打開職場的櫃子」職場出櫃經驗談活動。其中，EY安永會計師事務所前全球副總裁Beth Brooke-Marciniak透露，一直沒在公司出櫃，直到某次公司要拍攝防治同志青少年自殺影片，才決定做自己，只是這一段歷程也花了他將近30年。

年輕人瘋蜂創業　專家整理2大必備保險規劃

年輕人瘋蜂創業　專家整理2大必備保險規劃

陸客禁令影響？日藥本舖大幅裁員

陸客禁令影響？日藥本舖大幅裁員

調查顯示8成上班族不滿原職場　7成2想在3年內轉職

調查顯示8成上班族不滿原職場　7成2想在3年內轉職

想換工作？符合5項情況別留戀

想換工作？符合5項情況別留戀

關鍵字：

職場洪雪珍上班族裁員

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

可能隨時開刀！家寧凌晨4點送急診又被轉院

遺物挖到祕寶　男從田僑仔變凡人

聽話室友整鍋冰　她一開冰箱秒跪

高雄19歲女陽台悲喊：救命　100％燒傷慘死

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

領養到狗王！媽花2年教成天使汪

美體按摩！按完腿冒出20條紅巨蟲　少婦痛到崩潰

要腦公把魚放湯碗裡　她一看臉綠：直接倒掉

太平洋雙颱轉彎！鄭明典：降雨區重疊

即／鶯歌3死惡火！國小校長夫婦、外甥喪命

韓國瑜幫挖沙　女童搶回玩具喊「不要」

粉絲圓夢！子瑜變「耳下3公分金髮」超美

黑男被嗆「年輕肉體很好用吧」！

28歲男星遭爆菜花約砲道歉了！

更多

最夯影音

更多
婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來

婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來
輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面