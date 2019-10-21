快訊／蘇貞昌看香港送陳同佳來台：我們不是韓國瑜什麼都畢恭畢敬　

記者陶本和／台北報導

針對香港政府有關陳同佳台灣殺人案聲明，國民黨總統參選人韓國瑜喊出，只要自己當選就將此人送台。對此，行政院長蘇貞昌說，香港突然要送來非常詭異，「我們不是韓國瑜，什麼都畢恭畢敬，現在又要配合。

對於港府宣稱陳嫌「自願自首」，陸委會雖然立即也發出聲明指出，可輕易看出這是有背後政治力量精心操作的投案安排，但該議題仍持續在台灣政壇引發關注，甚至演變成總統大選的攻防議題。

▲蘇貞昌出席「向山致敬」記者會，會後接受媒體訪問。（圖／記者屠惠剛攝）



陸委會在聲明中強調，港府宣布的時間點，宣稱勸服陳嫌投案的相關人士及其背景，與種種不合常理的情節，乃至港府和陸媒等配合一致的說詞和操作，都可輕易看出這是有背後政治力量精心操作的投案安排，毋怪乎有很多媒體及人士懷疑陳嫌是「被自首」，港府聲明完全無法釋疑。

不過，國民黨方面則有不同看法，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜則喊出，只要自己當選，就會將陳嫌送來台灣。對此，蘇貞昌21日上午受訪時表示，林鄭月娥配合對岸，香港人殺香港人，在香港監獄卻不辦，之前台灣想透過司法互助，連理都不理，現在突然要送來非常詭異。

「我們不是韓國瑜，什麼都畢恭畢敬，什麼都說是，現在又要跟她配合。」蘇貞昌說，林鄭月娥背後是中國大陸，企圖把送台灣，把送中合理化，現在香港民眾這麼反對，希望林鄭月娥好好聽取民意，不要做政治操作，「我們不會掉入圈套」。

蘇貞昌接著也表示，嫌犯主動到台灣，並不符合人性，不符合常情，「我們會嚴格把關，向國人同胞報告一定會做到最好」。

▼林鄭月娥談陳同佳 。（圖／翻攝自香港電台官網）



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