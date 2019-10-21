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斜坡上的藝術節+半島歌謠祭　聯手打造音樂屏東

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▲屏東縣政府10月22-27日及11月1-3日連續兩個週末舉辦「半島歌謠祭」和「斜坡上的藝術節」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府10月22-27日及11月1-3日連續兩個週末舉辦「半島歌謠祭」和「斜坡上的藝術節」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府10月22-27日及11月1-3日連續兩個週末舉辦「半島歌謠祭」和「斜坡上的藝術節」，共同打造「Music Pingtung音樂屏東」的品牌，歡迎大家一起來聽歌。

「半島歌謠祭」從10月22-27日於恆春鎮西門廣場和猴洞山連續舉辦6天，包含「民謠大賽」、「半島劇場」、「世界音樂」和「老調新聲」四大主題，活動以「阿嬤叫你回來聽歌」為主要訴求，讓阿嬤變明星。

世界音樂會邀請來自法國、西班牙和南美洲等10個國家傑出的音樂表演者，從傳統歌謠、饒舌、搖滾、Jazz到拉丁，呈現世界音樂的多元面貌，並透過講座分享音樂工作坊和國際美食，讓這些從世界各地來的音樂人，彼此交流文化、美食與藝術。

在老調新聲的主題表演中，邀請到桑布伊、嚴詠能和王湯尼等知名歌手，分別與在地傳藝師和孩童們合作，改編及共創恆春半島的民謠；還有來自日本的渥美幸裕透過一個月的駐村時間，重新詮釋恆春民謠，都將在半島歌謠祭中首度發表作品。

今年首次推出環境舞台劇，由台南人劇團偕同斜槓青年創作體合作，製作《半島風聲　相放伴》。透過戲劇的形式，與半島的音樂、歌謠、生活合而為一，展演屬於在地的故事。10月25、26日恆春西門廣場連演兩天，免費觀賞。

「斜坡上的藝術節」今年在林後四林於11月1-3日舉辦3天，有音樂表演、藝術家進駐創作、樂團大賽、市集、和工作坊等豐富內容。帶領大家跟著音樂漫遊屏東原鄉，傳遞原民藝術美學。

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