台南公廁 NEW 翻轉　7年將翻新500座

▲台南市環保局推動公廁修繕，7年將翻新500座。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市積極爭取環保署公廁修繕補助經費，最近獲得環保署核定補助7689萬元，規劃改善市府機關老舊公廁計220座，預計至2024年前將翻新超過500座公廁。

硬體翻新也希望如廁禮儀「翻心」，環保局已經在崇學國小、台南新營火車站營造2處如廁禮儀示範公廁，期望透過如廁習慣改變及硬體煥新雙管齊下，提升民眾如廁品質。

台南市長黃偉哲對於全市公廁軟硬體設備的改善非常重視，自上任以來就要求相關局處積極編列預算或爭取中央補助經費進行改善，同時要求公廁評比制度確實執行，改變民眾對於公廁濕、髒、臭的負面印象。

環保局林淵淙局長表示，環保局與市府各機關聯手將老舊公廁改造變身，第一階段將市民或遊客使用量高之公園、觀光景點、民眾洽公機關列入改善重點，如安平樹屋、台南都會公園兒童島蘑菇屋、新興景點西門淺草商圈、台南市政大樓等，汰換管線、化糞池、更換便器、磁磚等硬體，老舊廁所因此煥然一新，完工後再配合環保署衛生紙丟馬桶政策，確保廁所「不溼」、「不髒」、「不臭」。

歡迎企業團體一同加入公廁認養行列，可為企業形象加分，目前已開放204座公廁，如公園、活動中心及觀光景點等，相關認養資訊可上環保局網站查詢，創造政府、企業與民眾三贏；目前台南市列管公廁共計5145座，其中觀光景點列管公廁307座，民眾使用公廁如發現維護不佳或髒亂，可掃描公廁門口公廁分級標章上之Qr Code條碼，環保局將儘快通知公廁管理單位完成清潔改善，還給市民一個乾淨如廁空間。