防制火車旅客情緒失控或傷人　台鐵車廂內突發性危安事件實員演練

▲▼旅客情緒失控怎辦？台鐵在宜蘭進行車廂內突發性危安事件實員演練，強化乘務員應變能力。（圖／台鐵宜蘭運務段提供）

記者游芳男／宜蘭報導

台鐵每天旅客多，但若車廂內擁擠，如旅客情緒一時失控傷人等突發狀況發生，為維護旅客安全，列車乘務人員必須具有緊急應變能力，以及適當裝備防護，才能以維護旅客安全，台鐵21日在宜蘭，舉辦行進中區間車廂內突發性危安事件實員演練，以強化乘務員應變能力。

台鐵表示，台鐵旅客多元，服務橫跨短、中、長途，旅客皆依賴安全舒適的交通工具，除了路線的行車安全外，車廂中的旅客安全防護同樣重要；尤其車廂內旅客擁擠，遇突發狀況，例如旅客情緒失控，列車乘務人員必須具有緊急應變知能，以及適當裝備防護，以維護旅客安全。

為此，18日在宜蘭區特舉辦「突發性危安事件實員演練」，盼能加強乘務員因應危險狀況時的應變能力。演練著重於紛爭情境發生時，乘務員的通報程序與應變方法；透過參演與觀摩，不斷複習面對特殊情況的應變，並以經驗培養冷靜細思的能力。

此外，為了增加臨場感，演練於營運中的列車上舉行，車廂中如何疏散、控制失控旅客、如何避免通報中激怒失控者並保持安全距離，都是演練的挑戰。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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