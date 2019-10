影／智利暴動8死「地鐵車廂陷火海」超市遇洗劫　軍用車直接開進首都！

▲智利民眾不滿生活開銷過高,地鐵票漲價後發起示威,抗爭從首都爆發逐漸蔓延到其它都市。(圖/路透)

智利調漲地鐵票價掀起的暴力示威抗爭越演越烈,死亡人數已攀升至8人。內政部長查德威克(Andrés Chadwick)20日晚間表示,光是周日的嚴重暴力事件就有70起,超市、商家遭到洗劫,目前緊急狀態已擴大至北部、南部城市,首都聖地牙哥(Santiago)有1萬500名軍警駐守,必要時還會增加人力。

THIS is what is happening in Chile; the president declared a state of emergency and curfew, now militaries are in the streets, shooting people. I am a chilean living in US, and I want to let y’all know this shitty situation. #Chile #ChileProtests #ChileDesperto pic.twitter.com/KCjtXKKTMH — Javiera Leiva (@xjvieraa) October 20, 2019

綜合路透社等外媒報導,聖地牙哥等大城市已陷入騷亂數天,知名北部海港安托法加斯塔(Antofagasta)、第六大城瓦爾帕萊索(Valparaiso)、瓦爾迪維亞(Valdivia)、塔爾卡(Talca)、奇廉(Chillan)、蝶夢谷(Temuco)、南部港口城市蓬塔阿雷納斯(Punta Arenas)已於19日上午進入緊急狀態。

到了20日,聖地牙哥交通陷入一片混亂,國際機場狀況連連,機組員、機場工作人員沒辦法到班,在聖地牙哥起降的多個航班被迫取消。檢方表示,截至周日下午3時為止,當天共有1462人因參加示威活動被起訴。

根據畫面顯示,許多民眾進入超市後,把一箱箱、一袋袋的商品給搬出來,超市內商品散落一地。在另個場合,身穿墨綠色制服、頭戴安全帽的執法人員持棍攻擊抗爭者,多輛軍方用車開進聖地牙哥的街道,地鐵車廂也遭受波及起火。

儘管總統皮涅拉(Sebastián Piñera)授權軍方重建聖地牙哥秩序,但暴力示威、搶劫、縱火事件仍不斷發生。內政部長查德威克則提到,「我們現在面臨(的抗爭)是一場真正的升級,毫無疑問的,是有組織對我們國家和每位公民帶來嚴重損害。」

Chile. After the increase in the price of the metro ticket riots erupted in particular at #Santiago . Many metro stations went up in smoke. The state of emergency and a curfew have been established. #Chile pic.twitter.com/FkdiL9jMzy — Chris Ogilvie (@Ogilvie_CJ) October 20, 2019