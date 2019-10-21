影／美20人代表團坐台下　陸防長談兩岸：搞分裂死路一條

記者任以芳／北京報導

第九屆「北京香山論壇」今（21日）舉行開幕式，主題聚焦「維護國際秩序，共築亞太和平」。本屆論壇由76個官方代表團600多人參會，來自各國有23位國防部長、6位軍隊總參謀長，規模和領導級別堪稱史上最高規格。中國大陸國務委員兼國防部長魏鳳和發言時，特別提及兩岸局勢，聲稱「絕不會任由台獨份子鋌而走險，絕不會坐視外部勢力插手干涉，祖國統一是『人間正道』，搞分裂只能是死路一條。」

▼中國大陸國務委員兼國防部長魏鳳和出席第九屆「北京香山論壇」

大陸軍方主辦的第九屆「北京香山論壇」今天正式開幕，中國大陸國家主席習近平向大會致賀信，由魏鳳和宣讀賀信並發表主旨演講。針對目前兩岸關係，魏鳳和特別強調中國大陸致力於推動「兩岸關係的和平發展，推進和平統一進程。但我們絕不會任由台獨份子鋌而走險，絕不會坐視外部勢力插手干涉。祖國統一是『人間正道』，搞分裂只能是死路一條！」

演講中，魏鳳和對中美關係軟硬兼施，先暗指美國插手也解決不了任何問題，制裁施壓也很難達到目的。「中國人不吃這一套，也不怕這一套，中國人民在困難面前，從來都是越壓越強，越挫越勇。」後段演講又提及，「中美軍事關係整體穩定，面臨問題挑戰，繼續溝通增進互信，加強合作，中方堅持與人為善，與鄰為伴，穩定發展與周邊國家軍事關係。」

▲第九屆「北京香山論壇」美國今年派20人代表團，由國防部副助理部長施燦德帶隊。（圖／記者任以芳攝）

本次「北京香山論壇」中國大陸方面派出23名將軍集體亮相，與外國官方代表團、學者就國際秩序和世界和平相關議題進行交流。外國代表團中，俄羅斯國防部長蕭伊古首次出席該論壇，北韓人民武力省副相金亨龍再次率團參會，美國今年也派出20人代表團，由國防部副助理部長施燦德帶隊，規模遠超以往。

論壇議題與「國際安全形勢、亞太地區發展」緊密結合，「黑天鵝、灰犀牛」事件頻現，單邊主義、保護主義、民粹主義，以及國際戰略格局演變，國際安全治理、恐怖主義威脅與應對、海上安全合作、聯合國維和等議題交換意見看法。

▼俄羅斯國防部長蕭伊古首次出席第九屆「北京香山論壇」。（圖／記者任以芳攝）

▼北韓人民武力省副相金亨龍率隊參會第九屆「北京香山論壇」。（圖／記者任以芳攝）

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