澳洲報紙頭版文章全塗黑！　抗議政府限制新聞自由

▲ 此一行動是由澳洲「知的權利」（Right to Know）聯盟所發起。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲多間大型媒體今（21日）罕見合作把自家報紙文字塗黑，除了寫上各報名稱之外，只見一條條黑色粗體線，就連廣告也全部抽掉，只在版面最下方寫上「當政府不讓你知道真相時，他們到底在隱瞞掩蓋什麼？」的字樣，抗議過去好幾屆政府出手懲罰告密者，剝奪公眾知情的權利，直呼政府是在限制新聞自由。

綜合BBC、衛報報導，《澳洲人報》（The Australian）、《每日電訊報》（The Daily Telegraph）以及《雪梨晨鋒報》（Sydney Morning Herald）等主要媒體全都響應澳洲「知的權利」（Right to Know）聯盟所發起的活動，除了把文字塗黑，也印上紅色的「機密」（Secret）戳章，只留著最下方的2行字，「當政府不讓你知道真相時，他們到底在隱瞞掩蓋什麼（when government keeps the truth from you, what are they covering up）」。綠黨議員莎拉涵森洋（Sarah Hanson-Young）坦言，「事實就是，當權者不想讓大眾知道他們做的事。」

時間拉回今年6月，澳洲聯邦警方突襲檢查澳洲廣播公司（ABC）及澳洲新聞集團（News Corp）一名記者的家，但合法性遭到外界質疑。而澳洲政府20日則重申，有3名記者可能面臨犯罪指控。

在過去20年這段時間，澳洲國會已通過多達60多項保密及間諜活動相關法律，威脅調查報導，也侵害公眾「知的權利」，且自從去年政府出台新的反間諜法後，媒體公司始終游說記者以及吹哨者不要報導敏感消息。

談及此事，總理莫里森（Scott Morrison）強調，新聞自由對澳洲來說至關重要，但必須遵從法治，「這包括我、任何一名記者以及所有人。」