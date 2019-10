澳洲報紙頭版文章全塗黑！　抗議政府限制新聞自由

▲ 此一行動是由澳洲「知的權利」(Right to Know)聯盟所發起。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

澳洲多間大型媒體今(21日)罕見合作把自家報紙文字塗黑,除了寫上各報名稱之外,只見一條條黑色粗體線,就連廣告也全部抽掉,只在版面最下方寫上「當政府不讓你知道真相時,他們到底在隱瞞掩蓋什麼?」的字樣,抗議過去好幾屆政府出手懲罰告密者,剝奪公眾知情的權利,直呼政府是在限制新聞自由。

綜合BBC、衛報報導,《澳洲人報》(The Australian)、《每日電訊報》(The Daily Telegraph)以及《雪梨晨鋒報》(Sydney Morning Herald)等主要媒體全都響應澳洲「知的權利」(Right to Know)聯盟所發起的活動,除了把文字塗黑,也印上紅色的「機密」(Secret)戳章,只留著最下方的2行字,「當政府不讓你知道真相時,他們到底在隱瞞掩蓋什麼(when government keeps the truth from you, what are they covering up)」。綠黨議員莎拉涵森洋(Sarah Hanson-Young)坦言,「事實就是,當權者不想讓大眾知道他們做的事。」

時間拉回今年6月,澳洲聯邦警方突襲檢查澳洲廣播公司(ABC)及澳洲新聞集團(News Corp)一名記者的家,但合法性遭到外界質疑。而澳洲政府20日則重申,有3名記者可能面臨犯罪指控。

在過去20年這段時間,澳洲國會已通過多達60多項保密及間諜活動相關法律,威脅調查報導,也侵害公眾「知的權利」,且自從去年政府出台新的反間諜法後,媒體公司始終游說記者以及吹哨者不要報導敏感消息。

談及此事,總理莫里森(Scott Morrison)強調,新聞自由對澳洲來說至關重要,但必須遵從法治,「這包括我、任何一名記者以及所有人。」