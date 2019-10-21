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中美貿易戰衝擊　投審會：前九月台商赴陸投資金額年減逾五成

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▲經濟部投審會統計，今年1至9月核准僑外投資件數為2,703件，較上年同期增加1.5％。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部投審會統計，今年1至9月核准僑外投資件數為2,703件，較上年同期增加1.5％。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部投審會今（21）日公佈今年度核准僑外投資概況，今年前九月核准對中國大陸投(增)資金額計美金28億2,150萬4,000元，較上年同期減少56.90％；官員指出，顯示在中美貿易戰衝擊下，台商赴陸投資意願已大幅降低。

根據投審會統計，今年1至9月核准僑外投資件數為2,703件，較上年同期增加1.5％；投(增)資金額計美金78億7,742萬2,000元，較上年同期增加9.37％。

請繼續往下閱讀...

官員指出，金額增加主要係本年9月份核准德商YUNLIN HOLDING GMBH以約美金4億4,957萬4,690元，增資國內事業允能風力發電股份有限公司等較大投資案所致。另外，今年前九月核准對中國大陸投資件數為445件，件數較上年同期減少11.18％。

在來台投資方面，108年1-9月核准新設公司件數為1,674件，新設公司投資金額計美金5億9,031萬1,000元；另九月核准新南向國家來臺投資件數為464件，較上年同期減少0.9％，投(增)資金額計美金8億5,951萬6,000元，較上年同期增加222.9％，其中澳大利亞及新加坡來臺投資金額均較去年同期大幅成長。

陸資來臺投資方面，108年1-9月核准陸資來臺投資件數為107件，較上年同期增加1.90％；投(增)資金額計美金8,730萬4,000元，較上年同期減少54.63%。

官員指出，陸資來台投資金額減少原因，主要為107年1月份核准大陸商富士康工業互聯網股份有限公司透過新加坡商INGRASYS（SINGAPORE）PTE. LTD.，以約美金7,522萬元受讓取得國內事業鴻佰科技股份有限公司、新加坡商鴻運科股份有限公司及臺灣分公司股份等較大投資案所致。

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