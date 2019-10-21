中美貿易戰衝擊　投審會：前九月台商赴陸投資金額年減逾五成

大陸國務院副總理劉鶴19日表示，中國經濟長期向好的基本面沒有變，發展前景仍十分光明，新一輪中美經貿磋商取得實質性進展，為簽署階段性協議奠定了重要基礎，停止貿易戰升級，有利於中方，有利於美方，也有利於整個世界，是生產者、消費者的共同期盼。