韓國瑜選情落後！連勝文：有能力的黨員只想著自己…反而讓票越來越少





▲連勝文接受廣播節目專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）

記者袁茵／台北報導

針對國民黨總統參選人韓國瑜民調持續落後，國民黨中央委員連勝文21日接受廣播節目專訪時坦言，「從民調看來，確實會很辛苦」，且黨內有能力幫韓國瑜提升支持度的人只想著自己，結果反讓選票越來越少！而他的父親連戰將會擔任韓國瑜後援會總會長，盡全力幫韓國瑜選舉。

針對外界指國民黨未力挺韓國瑜，如前總統馬英九或國民黨主席吳敦義，連勝文表示，「大家都知道馬英九執政8年，我都是邊緣人」，平常跟馬英九沒什麼來往，也不需要刻意幫對方說好話，因此自己講的話還算有些公信力，「我相信馬英九絕對是希望韓國瑜當選、希望國民黨贏。」

連勝文認為，國民黨內聰明的人很多，有些人會去計算明年選後，甚至是2024自己的位置，「最妙的是很多人自己那份算完還幫別人算！」在這個節骨眼上，如果大家都還在想著自己的事情，思考明年選後可以爭取到的位置，「那選舉會很危險」，因為現在選民越來越聰明，都看得出來，「政治人物幫自己算越多，票反而越少」，不能讓支持者失望。

連勝文強調，不光是指黨中央，還包含很多人，很多黨內人士有能力提升韓國瑜的支持度，但這些人不能只想著自己，不然力量會互相抵消。

另外，關於外傳連戰要擔任韓國瑜後援會總會長，連勝文回應，父親確實會幫韓國瑜選舉，這是已經公布的消息，自己與連戰一定盡力而為。

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