影／民眾黨提名為拉下民進黨？柯文哲反擊羅文嘉：真的是政治口水

記者楊亞璇／台北報導

民進黨秘書長羅文嘉批評，民眾黨區域立委提名目的只是為了拉下民進黨。柯文哲21日受訪回應，政治上的現實是，要提不分區，區域立委要提10名，「哪個區域是民進黨不提名，不可能啊，真的是政治口水」。

▲柯文哲時事堵訪。（圖／記者張榮恩攝）

柯文哲指出，除非你說台灣不能有第三黨，其實就是他們心態，他們已經把地盤佔滿，藍綠互打，有一個程度已經變成藍綠的共犯結構，他們也知道演假的；第七次修憲藍綠聯合起來修憲，修出對他們有利的憲法，單一選區第三黨很難出現，藍綠在台灣20幾年，就是很穩定的藍綠共犯結構。

至於如何對抗藍綠共犯結構？柯文哲說，存在就是意義，從1994年到現在，整個政壇會被藍綠統獨控制20幾年，表示還是有它的功用、市場，他從活化能來解讀這個為什麼統獨，算起來明明是一個比較就有利的反應，但他們就是墊高活化能，讓反應很難進行到一個應該去的地方，意思就是說藍綠統獨就是一直在墊高反應的活化能。

另外，民眾黨發言人陳思宇批評，桃園市長鄭文燦有薪休假為六都之冠，常請假去輔選。柯文哲強調，「相對來講我們還是黨政分」，事實的真相是我們沒有太多黨務可以做」，假日去稍微輔選一下，他們還是有龐大的黨機構，要去工作，不過講這有什麼用，批評他們，他們也不會變好。