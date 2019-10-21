廢印花稅誰得利？　立委黃國昌與財長蘇建榮唇槍舌戰

▲時代力量黃國昌與財政部長蘇建榮質詢時火氣升溫。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部長蘇建榮今（21）日到立法院財委會接受質詢，時代力量黃國昌問及，到底廢印花稅是誰得利？黃國昌拿出台北資料顯示，受惠最大的是金融、保險及營建業為前三大。

立法院財委會今日審查財政部預算，財政部到立法院接受質詢，黃國昌今日質詢時表示，因為大老闆的一句話政府就決定要廢印花稅，而根據財政部詢問地方政府，有22個縣市都反對廢印花稅，而沒有一個縣市是贊成的。

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黃國昌說，財政部為了說服民眾，而以統一發票中一萬元可以省40元，享受小確幸，但是實際上廢印花稅誰可以受益？黃國昌以台北市的資料顯示，台北一年49.64億元印花稅當中，金融業就要繳交15.3億元，占比30.8%最高、保險業9.92億元，占比有19.9%、營建業也有9.39億元，占比9.35億元。

而新加坡則是運用印花稅抑制房價，以新加坡居民來說，購買第三棟以上的住宅不動產，甚至課徵15%的印花稅。蘇建榮則回應，台灣的印花稅與新加坡不同，台灣比較屬於憑證的稅、新加坡的印花稅是交易稅的概念。

不過，因為囤房稅與打擊房價的議題，因為財政部的態度相對保守，黃國昌與蘇建榮質詢時擦槍走火，火氣升溫。蘇建榮說，「不是只有委員(黃國昌)提打房，政府也有政策抑制房價，至少政府推出房地合一稅以來，房價已經有和緩了。」黃國昌則譏諷，你看年輕人的房價所得比房價真的和緩？你們對得起年輕人嗎？