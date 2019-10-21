影／16歲女高中生一吃就吐瘦成紙片人　食道攝影醫生驚見：有鳥嘴！

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名16歲的女高中生，每次吃完就會吐，直到家人帶去醫院檢查後才發現，罹患罕見的食道弛緩不能症，吞下去的食物都積在食道，無法進入胃部，經過內視鏡手術後，恢復正常飲食，她開心吃下最愛的蛋糕，讓這名女高中生露出滿足的微笑。

▲一名16歲女高中生罹患罕見的食道弛緩不能症 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

請繼續往下閱讀...

這名女高中生的義大醫院內視鏡科主治醫師李青泰表示，當初這名患者主訴吃了東西就會吐，胸口有疼痛，而且體重在半年內掉了8公斤，讓身高有超過165公分，體重卻只有38公斤，整個人看起來宛如紙片人。經過食道攝影檢查時，發現顯影劑都積在食道內，呈現鳥嘴狀，確認她罹患了罕見的食道弛緩不能症，因爲食道肌肉收縮異常，食道下括約肌無法放鬆，導致賁門打不開，吃下的食物堆積在食道，根本不能進入胃部，導致患者不斷將吃下的東西吐出來。

▲一名16歲女高中生罹患罕見的食道弛緩不能症 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一名16歲女高中生罹患罕見的食道弛緩不能症 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

食道弛緩不能症的致病原因目前還不明，不過醫治方法有四種：第一種是局部肉毒桿菌注射，效果大約是2到3個月，不過會復發；第二種是內視鏡擴張治療，效果約2半年到數年，仍會復發，擴張時可能有食道破裂風險；第三種為傳統開腹手術，住院時間長，術後疼痛，效果較佳。

李青泰為這名女大生選擇的方式是第四種，也就是新型內視鏡微創手術，住院短恢復快，效果跟傳統手術相當，所以透過內視鏡手術，從嘴巴將內視鏡放入，在食道賁門上方約5到10公分處鑽入將肌肉劃開，病人體表沒有傷口，恢復時間非常快，術後2、3天就可以進食，出院回家。

▲一名16歲女高中生罹患罕見的食道弛緩不能症 。（圖／記者吳奕靖翻攝）